Natt til lørdag 26. september 2020 ble Sofie Vo Nguyen (20) drept i en leilighet i Eidsvåg i Bergen.

Det var vennen hun delte leiligheten med som nå er dømt for drapet.

Han ble funnet bevisstløs i et annet rom i leiligheten hun ble drept. Nguyen skal ha blitt kvalt til døde.

Mannen var også tiltalt for likskjending, fordi politiet mener mannen har voldtatt henne før eller misbrukt henne etter drapet.

Dette er mannen frifunnet for, fordi retten mener at det er sannsynlig at tiltalte og avdøde hadde frivillig seksuell omgang før drapet.

Aktor ba om 18 års fengsel i retten, men 21-åringen er dømt til fengsel i 13 år. Retten mener drapet ikke er planlagt, og har derfor gått under påstanden om 18 års fengsel.

Var forelsket i kvinnen

– Jeg var hodestups forelsket i henne. De første månedene var himmelsk. Vi var sammen nesten hver dag, har mannen fortalt i Hordaland tingrett.

Dette skal ikke ha vært gjengjeldt fra Nguyens side.

Ifølge mannen hadde de to et hemmelig forhold, men etter at Nguyen trakk seg tilbake, begynte han å chatte om døden og mørke ting på nettet. Han skal blant annet ha «tullet» med å drepe, kom det fram i retten.

Ble «knust» og drepte

I forkant av drapet skal tiltalte ha fått vite at Sofie var blitt sammen med sin ekskjæreste. Samtidig forteller hun at de ikke kan bo sammen lenger.

– Det var det som knuste meg, forklarte mannen i retten.

Selv har mannen hevdet at han ikke hadde planlagt å drepe venninnen, men at det var noe han fikk tanker om rett før det skjedde.

I leiligheten var det også en katt, som ble funnet død i vaskemaskinen. Mannen er også dømt for brudd på dyrevelferdsloven ved å ha sperret katten inne i vaskemaskinen.

Mannen har erkjent straffeskyld for drapet og brudd på dyrevelferdsloven.