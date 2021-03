Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Umiddelbart etter at regjeringa sine nye koronatiltak blei offentleggjort, kom dei første varsla om at restaurantar og barar må stengja dørene.

Med nasjonal skjenkestopp over heile landet frå torsdag 25. mars og inntil vidare, blir kvardagen for vanskeleg for mange av dei.

– Det følast urettferdig for vår bransje. Me skal ta vår del av dugnaden, men i forhold til norsk næringsliv, så har vi tatt ein veldig stor del fram til no, seier dagleg leiar Christina Bollmann ved restauranten 1877 i Bergen.

Ho seier ho ikkje trur skjenkestopp er et særleg effektivt tiltak.

Og her får Bollmann gehør hos kommuneleiinga i Bergen.

Dei har fleire gonger vore skeptisk til skjenkestopp som eit smitteverntiltak.

– Vi har erfart at skjenkestopp ikkje har fungert særleg godt i Bergen. Skjenkestopp har heller ført til meir heimefesting, som er atskilleg meir risikabelt med tanke på smitte enn å vere samla på serveringsstader med gode smitterutinar, seier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

– URETTFERDIG: Christina Bollmann, dagleg leiar ved Restaurant 1877, trur dei må stenge restauranten etter at regjeringa innførte skjenkestopp. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Nesten ikkje smitte på utestader

Og smittetala i Bergen viser kvifor Hansen og kommuneleiinga er skeptiske.

Dei fyrste elleve vekene av året er det sju smittetilfelle som kan knytast til bar- eller restaurantbesøk. Fire av desse blei påvist i veke 2 og 3, då det allereie var eit nasjonalt skjenkeforbod.

Det viser tal som NRK har henta frå vekerapportane til smittevernoverlegen i Bergen.

– Erfaringa vår har vore at private samkome har vore ein veldig viktig arena for smittespreiing, seier Hansen.

UROA: Medisinsk fagsjef i Bergen, Trond Egil Hansen, trur skjenkestopp fører til meir heimefest. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Byrådsleiar Roger Valhammer sa til bystyret i dag at dei ikkje hadde innført dei strenge tiltaka om regjeringa ikkje hadde gjort det.

– Eg er spesielt uroa for skjenkestoppen som no blir innført, sa Valhammer i møtet.

Smittetilfelle til no i år som kan sporast tilbake til private samkome er av ein helt anna skala enn i utelivsbransjen.

Private festar: 12 smittetilfelle

Private besøk: 85 smittetilfelle

Husstand: 249 smittetilfelle

0,7 prosent i Noreg

Nasjonale tal NRK har henta inn frå FHI viser at 64 personar har blitt smitta etter å ha vore gjest på serveringsstad dei siste åtte vekene. Det er 0,7 prosent av alle som er kjend smitta innanlands.

Ein del av forklaringa på det låge talet er at den største delen av smitten i Noreg er på Austlandet, som har hatt skjenkeforbod.

Regjeringa sine nye anbefalingar seier også at ein kan ha maks to gjester på besøk. Det kan bidra til mindre smitte i private samkomer.

Men Hansen fryktar at ein anbefaling er litt i tynnaste laget.

– Eg opplever at når ein har så strenge avgrensingar som berre er ein anbefaling, så er det ein risiko for at dei ikkje blir følgt godt nok. At mange vil tenke at så lenge ein ikkje får bot, så kan ein overprøve anbefalinga, seier Hansen.

Likevel trur han at det store fleirtalet kjem til å følge dei nye retningslinjene samvitsfullt.