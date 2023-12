Nektet å dra fra utested i Bergen

Natt til onsdag nektet en mann i 40-årene å fra et utested i Bergen sentrum. Han skal ha fått beskjed fra vektere på stedet at han var for ruset til å få slippe inn, men kom tilbake gjentatte ganger for å prøve.

Til slutt kom politiet til stedet, og ga han pålegg. Omtrent 20 minutter senere forsøkte han igjen.

– Han hadde en slik oppførsel som førte til at han endte opp i fyllearresten, sier operasjonsleder i politiet, Helge Blindheim.

Mannen blir òg anmeldt for brudd på pålegg fra politiet.