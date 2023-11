Nekta å stogge for politiet

Ein mann i 20-åra er i tiltalt for å nekta å stoppe for politiet.

Det var i mars at mannen skal ha køyrd i 89 km/t i ei 40-sone, og nekta å stoppe for politiet trass i at dei hadde sirene og blålys.

Det heile enda i ei biljakt, der mannen skal ha køyrd aggressivt gjennom ei trafikkert bysone.

Vidare skal mannen ved fleire høve ha køyrd bil sjølv om han ikkje hadde gyldig førarkort.

Politimeisteren i Vest har tatt ut tiltale mot mannen og har lagt ned påstand om inndraging av to bilar, og at mannen mister førarretten for alltid.