Nei til regnbogefarga fotgjengarfelt

Omsynet til trafikktryggleiken gjorde at samferdsleutvalet i fylket i går sa nei til å regnbogefarga fotgjengarfelt. Det seier Jenny Følling, fylkespolitikar for Senterpartiet. Bergen kommune vedtok tidlegare i år male gangfelt i alle bydelane i regnbogefarar for å syne støtte til dei homofilis kamp for like rettar. Byrådet ynskte og å etablere regnbogefarga gangfelt på fylkeskommunal grunn, men det seier samferdsleutvalet nei til.