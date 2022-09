Nei til parlamentarisme

Fylkestinget i Vestland seier nei til å innføre parlamentarisme som styringsform. Berre 13 representantar røysta for parlamentarisme, medan 50 vil halde fram med dagens formannskapsmodell. At ein fylkeskommune er parlamentarisk, betyr at fylkesrådet sit så lenge fleirtalet i fylkestinget tillèt. I ein fylkeskommune med parlamentarisme fell stillinga som fylkesrådmann bort. Fylkesrådet overtar leiinga av administrasjonen.