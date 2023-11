Nei til påbygg ved Sogndal vidaregåande skule

Det blir ikkje oppretta ny klasse for påbygg ved Sogndal vidaregåande skule, slik det har vore sterk ønskje om i Sogndal. Samarbeidspartia SV, Ap, Sp, V, KrF følgjer i staden innstillinga frå fylkesdirektøren, og sikrar dermed fleirtal for å halde på påbyggklassen ved Årdal vidaregåande skule.

Saka skal opp i Hovudutval for opplæring og kompetanse i dag, men saka verkar avgjort. Utvalsleiar Åsmund Bertelsen (SV) fortel at det ikkje er elevgrunnlag for to klassar på påbygg i dette området av fylket. – Difor lyser vi ut ei klasse i Årdal, seier han.

– Fryktar de at tilbodet i Årdal vil smuldre opp dersom de lyser ut påbyggklassar både i Sogndal og Årdal?

– Ja, vi fryktar tilbodet i Årdal står i fare fordi det då vil vere to konkurrerande tilbod, seier han.

Samarbeidspartia skriv i eit verbalpunkt at ein generelt skal vere varsam med å legge mange like tilbod på naboskular og dei oppmodar kommunane i Sogn til dialog og i lag finne fram til løysingar som tek vare på interessene til både Årdal og Sogndal vidaregåande skular.