Nei til hurtigbåtrute Ålesund-Bergen

Fylkesdirektør Rune Haugsdal i Vestland tilrår ikkje oppretting av eit nytt hurtigbåtsamband mellom Bergen og Ålesund med fylkeskommunal finansiering åleine. Han viser til at passasjergrunnlaget er for lågt til å få lønsam drift, og at dei årlege driftskostnadene vil kome på mellom 55 og 70 millionar kroner. Fylkesdirektøren rår til at det blir jobba for statleg medverknad i prosjektet. Tidlegare har Møre og Romsdal sagt nei til prosjektet, med same grunngjeving som Vestland.