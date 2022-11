Nei til hurtigbåt mellom Ålesund og Bergen

Fylkesadministrasjonen i Møre og Romsdal frårår at det blir oppretta ei hurtigbåtrute mellom Ålesund og Bergen. Etter alt å døme vil administrasjonen i Vestland fylke gjere det same, skriv Sunnmørsposten. Dermed sparker fylka beina under eit viktig argument for å bygge Stad skipstunnel.