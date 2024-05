Nei til forsøk med genmodifisert laks i sjøen i Masfjorden

Miljødirektoratet har avslått ein søknad frå Havforskingsinstituttet om å setta ut genmodifiserte laksar i feltforsøk i sjøen ved sitt forskingsanlegg i Matre i Masfjorden.

– Vi vurderer at det er fare for miljømessige skadeverknader, sjølv om sjansane for at dette kan skje er svært låg, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Dette kunne blitt første gong i verda at genredigert laks blir sett ut i eit naturleg havmiljø. Hensikta var å finna ei løysing for havbruksnæringa der rømt oppdrettslaks ikkje kan øydelegga genene til villaksstammene.

Vitskapskomiteen for mat og miljø har to gonger tilrådd å avslå søknaden.