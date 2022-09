Nedslitt kobling årsak til nestenulykke

En nedslitt kobling, som drev en oljepumpe, var årsaken til at et helikopter fra selskapet Bristow fikk et plutselig oljetrykkfall i hovedgirboksen i september i fjor.

Det er konklusjonen til Havarikommisjonen etter å ha gransket hendelsen.

Helikopteret var på vei fra plattformen West Elara i den sørlige delen av Nordsjøen da hendelsen skjedde, men klarte å nødlande uten at noen personer ble skadet.

Helikopterprodusenten Sikorsky har etter hendelsen bestemt at den aktuelle koblingen skal skiftes ut med kortere intervaller.