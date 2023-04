Nedgang i vindkraftproduksjon for første gong sidan 2016

Produksjonen av vindkraft i 1. kvartal 2023 var 5 prosent lågare samanlikna med same kvartal i 2022. Det viser nye tal frå SSB.

– Vindkraftproduksjonen har hatt ein stabil vekst i fleire år. At vi no ser eit brot i den trenden handlar om at det blir bygd ut mindre vindkraft no enn for nokre år tilbake, seier Ståle Skrede i SSB.

Investeringar i ny produksjonskapasitet for vindkraft nådde eit toppnivå mellom 2019 og 2020, og har falle sidan 2021, då dei siste store landbaserte vindkraftprosjekta vart ferdigstilte.