Ned til 13 nye smittede i Bergen: – Vi har skaffet oss et pusterom

Den siste uken har Bergen kommune hatt et gjennomsnitt på 32 smittede per dag. Tirsdag i forrige uke innførte kommunen ekstra smitteverntiltak i byen.

Dagens tall er gledelig for kommuneledelsen. 13 nye smittetilfeller er registrert siden i går.

– Vi er glad for at smittetallet er lavere. Det gir våre ansatte et pusterom, sier byrådsleder Roger Valhammer.

Dette pusterommet kommer kjærkomment for helsemyndighetene i kommunen.

Onsdag skrev Bergens Tidende at kommunen i enkelte tilfeller har brukt en hel uke på å ta kontakt med nærkontakter av smittede, som skulle vært satt i karantene.

– Pusterommet dagens tall gir oss sammen med innsatsen til våre ansatte gjør at vi er tilnærmet à jour med smittesporingsarbeidet, sier Valhammer torsdag.

Nytt varslingssystem

Samtidig forteller han om et nytt smittesporingssystem kommunen har skaffet seg.

Systemet gjør at smittede selv kan registrere nærkontakter i dette systemet. Disse kan igjen bli varslet på tekstmelding, i stedet for at kommunens personell personlig måtte ringe én og én.

– Er det smitte hos en lærer, kan hele trinnet og de aktuelle kohortenes foreldre få SMS-varsling om å gå i karantene, forteller Valhammer om systemet.

– Dette gjør detektivarbeidet lettere, sier han.

– For tidlig å konstatere en trend

Den siste tidens smitteoppblomstring i Bergen har farget byen blodrød på kartet. Smitten har spredd seg videre til nabokommunene, og til andre kommuner i landsdelen.

Men skulle Bergen klare å slå ned smitteutbruddet, vil det være oppløftende fram mot en høst der de nasjonale folkehelsemyndighetene har spådd flere slike lokale smitteutbrudd.

Likevel vil ikke kommunen ta seieren over utbruddet på forskudd.

– Det er for tidlig å si om dette er en trend eller bare en tilfeldig dag-til-dag-variasjon. Vi trenger signifikant endring for å konstatere at det er en nedadgående trend. Inntil det kan vi ikke være sikre på nedgangen, sier medisinsk fagsjef Trond Egil Hansen.

STUDENTER: Utbruddet i Bergen startet trolig blant studenter. Blant de 13 nyregistrerte smittede i byen, er bare to studenter. I tillegg er to tilfeller importsmitte. Foto: Sjur Mikal Dolve / NRK

Mulig normal pandemisituasjon neste uke

Han sier at de strenge tiltakene i Bergen kan lempes på dersom tallet på nysmittede holder seg lave eller går ytterligere ned de kommende dagene.

– I så fall er det mulig at vi i løpet av neste uke er tilbake til en normal pandemisituasjon, sier Hansen, og understreker at folk fortsatt må holde avstand, bli hjemme hvis de er syke, og ha god hånd- og hostehygiene.

1661 personer ble testet i Bergen onsdag. Nå er det også ledige timer hos legevakten, og alle som vil teste seg får teste seg på dagen, ifølge Valhammer.

– Til slutt vil jeg takke alle i Bergen for at de er med på spurten vi har invitert til, sier Valhammer.