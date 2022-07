NAV ventar auke i arbeidsløysa til hausten

Auka renter og høg prisstigning gjer at NAV ventar at arbeidsløysa kjem til å stige til hausten som kjem. Fungerande direktør Bjarte Hysing-Olsen i NAV Vestland trur derimot ikkje at auken vil bli stor.

– Arbeidsløysa vil framleis ligge på eit lågt nivå, seier han.

Tala frå NAV viser at 5.340 vestlendingar no er heilt arbeidsledige. I Vestland fylke er det Hyllestad kommune som har høgast arbeidsløyse med 3 prosent.