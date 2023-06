Nav kravde tilbake uføretrygd då Guri Anne fekk full jobb – snudde rett før NRK-intervju

I fjor haust kravde Nav at Guri Anne Egge tilbakebetalte uføretrygda ho hadde fått for månadane før ho gjekk opp frå 50 prosent til 100 prosent stilling.

Trygda ho fekk dei tre månadene før opptrappinga, måtte betalast tilbake, meinte Nav.

Regelen er nemleg at uføretrygd blir rekna ut på årsbasis. Og med full lønn april-desember 2021 hadde Egge tent for mykje det kalenderåret til å få behalda trygda ho hadde fått i januar-mars

Nav og regjeringa kalla det «stivbeint» og «urimeleg»

Heile Stortinget – frå Raudt til Frp, og inkludert regjeringspartia Arbeidarpartiet og Senterpartiet – reagerte då NRK fortalde historia hennar.

Nav-direktør Hans Christian Holte karakteriserte sjølv reglane som «litt stivbeinte».

– Ja, dette er urimeleg, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i januar.

Departementet slo fast at det også i dagens regelverk er rom for å bruka skjønn.

I desember (biletet) flirte Egge av det ho kalla Nav sitt «teite»​​​​​​ tilbakebetalingskrav. No kan ho smila etter at Nav omsider gav henne medhald. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Nav stod likevel på sitt

Egge klaga på tilbakebetalingskravet. I mai fekk ho omsider svar frå Nav, som avviste klagen hennar.

– Nav tar ikkje klagen min til etterfølging. Det er jo veldig spesielt at dei vel å ikkje visa skjønn når eit samla politisk Noreg meiner dette er ein regelfeil som må rettast opp.

Det sa Egge til NRK i byrjinga av juni.

Nav skriv i avslaget at dei ikkje har funne grunnlag for å endra vedtaket.

– Då veit eg ikkje heilt korleis eg skal hjelpa dei! For meg og alle andre er det ganske openbert, ler ho oppgitt.

I mai avslo Nav klagen frå Egge. Då NRK tok kontakt ein månad seinare, snudde Nav og godtok klagen hennar. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Regjeringa: – Skal ikkje måtta betala tilbake

NRK har bede Arbeids- og inkluderingsdepartementet kommentera avslaget frå Nav. Statssekretær Tomas Norvoll skriv:

«Uføre som klarer å komma tilbake til arbeidslivet, skal ikkje måtta betala tilbake uføretrygda dei tok imot før dei byrja å arbeida.»

Han skriv også:

«Stortinget har bede regjeringa om å komma tilbake med forslag som skal sikra at denne gruppa ikkje skal få urimelege tilbakebetalingskrav. Regjeringa er i gang med å følga opp saka.»

Avslaget frå Nav gjekk automatisk vidare til Nav si eiga klagenemnd, og Egge hadde ei oppmoding til dei:

– Det er inga skam å snu.

Nav forklarer avslaget

Men uansett kva politikarane har sagt dei vil gjera, seier Nav at det framleis er dei gamle reglane som gjeld.

– Det har ikkje vore nokon regelendringar dette året. Me vurderer alle saker ut frå regelverket som gjeld til ei kvar tid, også denne saka.

Det forklarer avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik.

Og regelen er klar: Skjønn og unntak er berre aktuelt for dei uføretrygda som prøver seg ut i jobb – det som i regelverket blir kalla eit 'arbeidsforsøk'. Eit slikt unntak kan ein heller ikkje få to kalenderår etter kvarandre.

– Egge fekk avslag på klagen fordi me la til grunn at arbeidsforsøket hennar byrja 1. januar. Dermed var det ingen månadar det året som ho kunne prøva seg i jobb som ho kunne behalda uføretrygda for, seier Djupvik.

Avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik i Nav vedgår at Nav var for streng då Egge måtte betala tilbake gammal uføretrygd då ho byrja å jobba fulltid. Foto: Magnus Iversen / NRK

Egge får gladmelding om at Nav snur

Men så tar saka ei overraskande vending.

– Me ser at dette verkar noko urimeleg, seier Djupvik i intervjuet med NRK.

Deretter kjem ho med ei gladmelding til Egge. Same dag som Djupvik stiller til intervju, har Nav si klagenemnd nemleg snudd i saka, og gir no medhald i klagen.

– Det betyr at Egge vil få behalda uføretrygda som ho fekk månadane før ho byrja å jobba fulltid.

– Har de altså vore for strenge?

– Me kan i ettertid sjå at skjønnsvurderinga her har vore noko for streng ved første behandling, ja. Me har no lagt til grunn at arbeidsforsøket starta 1. april, ikkje 1. januar.

Djupvik stadfestar at førespurnaden frå NRK bidrog til at klagenemnda gjorde sitt vedtak.

– Ja, intervjuavtalen me hadde med NRK bidrog til at saka blei ferdigbehandla. Saka til Egge blei sjekka i samband med intervjuet, og då blei ho naturleg nok ferdigbehandla på same tid. Intervjuavtalen hadde ikkje betydning for utfallet av klagesaka.

Nav: – Ei spesiell sak

Det nytta altså for Egge å klaga, men Djupvik seier at dette ikkje nødvendigvis betyr at andre slepp å betala tilbake uføretrygd dei fekk før dei byrja i full jobb.

– Me gjer alltid ei individuell vurdering. Saka til Egge er noko spesiell. Det er sjeldan at ein som har 100 prosent uføretrygd startar i 50 prosent i byrjinga av eit år, og i løpet av få månadar aukar til i 100 prosent. Det gjer at den skjønnsmessige vurderinga blir noko meir komplisert.

Egge jobbar i Medvind, eit selskap som formidlar brukarstyrt personleg assistent (BPA) for folk med stort hjelpebehov. Ho er også regionleiar i Norges Handikapforbund Sørvest. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Egge: – Rett og rettferdig

Guri Anne Egge er glad for at Nav no har droppa tilbakebetalingskravet.

– Eg måtte jo tillata meg å vera litt optimist. No håpar eg at andre skal sleppa å få økonomisk straff for å klara å komma seg ut i arbeidslivet. For dette handlar ikkje berre om meg. Og eg håpar at Nav ikkje snudde fordi NRK tok kontakt.

For øvrig er ho oppgitt over at Nav skriv så komplisert.