Nav etter massiv økokrim-avsløring i Bergen: – Vanskelig å fange opp

Torsdag ble det kjent at det er tatt ut tiltale mot to menn og en kvinne for omfattende økonomisk kriminalitet i Bergen.

I korte trekk skal de ha hatt flere millioner kroner i svart omsetning knyttet til bilverksteder, drift av restaurant og investeringer i eiendom.

Hundretusenvis av kroner er blant annet hvitvasket via bankkontoene til tre mindreårige barn.

Ulovlighetene har pågått i ti år før det ble oppdaget av Skatteetaten.

I denne bankboksen fant politiet 220 000 kroner. Foto: Politiet

– Saka illustrerer svikt i kontrollsystemene når det er mulig å eie og drive aksjeselskap med millionomsetning og en rekke ansatte, samtidig som man er øverste sjef i selskapet får dagpenger fra Nav, sa statsadvokat Rudolf Christoffersen til NRK torsdag.

En av de tiltalte mennene, er en 37 år gammel mann som var daglig leder i flere aksjeselskaper, samtidig som han leverte inn elektroniske meldekort til Nav.

Han nevnte heller ikke arbeidsforholdene i veiledningsmøter med Nav. Dermed fikk han utbetalt dagpenger.

Ifølge tiltalen er det snakk om totalt 386.000 kroner.

Dette skal være regnskap over både hvit og svart omsetning. Foto: Politiet

Lovlig å motta dagpenger og drive aksjeselskap

Nav anmeldte selv forholdet november 2022 etter opplysninger fra politiet og egne undersøkelser, ifølge Ole Johan Heir, direktør for Nav kontroll.

Mannen nekter for Nav-svindelen.

– Han fastholder at han var arbeidsledig i den perioden han mottok dagpenger og at han ikke utførte arbeid for de selskapene som fremgår av tiltalen, sier forsvareren hans Jørgen Riple til BA.

Etaten var først i dialog med politiet i 2021 om saken, og ble da oppmerksomme på den potensielle svindelen.

Kontroll-direktøren forklarer at det er fullt mulig og lovlig å eie og drive et aksjeselskap samtidig som en person mottar dagpenger.

Vilkårene for å få dagpenger er at arbeidstiden er redusert med minst 50 % og at personen har tapt arbeidsinntekt på grunn av arbeidsløshet, forklarer han.

Nav-systemet baserer seg på tillit, noe som gjør det vanskelig å oppdage svindlere. Foto: Ørn E. Borgen

– En person kan være delvis arbeidsledig og lovlig kunne kombinere dagpenger og yrkesaktivitet, så lenge personen melder fra om dette til NAV, skriver han i e-post til NRK.

Systemet er basert på tillit, og mottaker av dagpenger oppgir selv arbeidstimer og inntekt hver 14. dag. Det gjør svindel vanskelig å oppdage.

– Det vil derfor være vanskelig å fange opp om noen er i arbeid og at dette er i strid med ytelsen uten at NAV selv får mistanke om det, eller at NAV får opplysninger fra andre som gir grunn til å undersøke om opplysningene vi har mottatt er korrekte.

Ole Johan Heir, direktør for Nav kontroll, sier det er vanskelig å fange opp Nav-svindling i et tillitsbasert system. Foto: Nav

Svindles for betydelige beløp hvert år

Nav opplever ofte misbruk av systemet, og jobber nå med å bedre kontrollsystemene.

– Selv om de aller fleste som mottar stønader fra NAV er ærlige, vet vi at noen misbruker velferdsordningene. Misbruk av ordningene er et brudd på tilliten, og utgjør en alvorlig form for økonomisk kriminalitet. NAV svindles for betydelige beløp hvert år.

Statsadvokat Rudolf Christoffersen mener at den nye a-kriminformasjonsforskriften skal gjøre det enklere for etatene å oppdage denne typen kriminalitet.

Desse pengene det funnet i bankboksen.

– Vi tror noe av årsaken til at dette har kunnet pågått i så mange år, er at det i liten grad har vært mulig å dele informasjon mellom kontrolletatene, sier Christoffersen.

Forskriften ble vedtatt i fjor, og gir økt mulighet til å dele informasjon mellom etater som Nav og Skatteetaten.

Nav jobber for at det skal bli enklere å oppdage feil fremover, ifølge direktøren.

– Vi arbeider også med å forebygge at slik svindel oppstår. Vi jobber blant annet med å innarbeide kontrollmekanismer i nye saksbehandlingsløsninger. Dette tror vi kan være en effektiv måte å hindre at feil skjer.