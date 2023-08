Nav Bjørnafjorden held stengt i dag

Det opplyser kontorleiar Line Solheim til BT.

– Me har valt å halda stengt på grunn av truslane, seier ho til avisa. Onsdag kom det truslar mot tilsette ved Nav-kontoret i Os. Ein mann skal ha sendt SMS-ar med truslar til ein tilsett ved kontoret. Mannen skal ikkje ha oppsøkt kontoret fysisk. Fungerande fylkesdirektør i Nav Vestland, Bjarte Hysing-Olsen sa då at dette var ei stor belastning på dei tilsette.

– Med tanke på at ankesaka om tragedien på Nav Årstad går no er me ekstra på vakt. Eg syns det er leitt at dei tilsette må oppleva slike ting.