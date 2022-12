– Jeg har bare en dyp beklagelse og unnskyldning å komme med til familien til Marianne Amundsen. Det at de har kommet i denne grusomme situasjonen etter at Marianne Amundsen gikk på jobb i Nav, det beklager jeg på det dypeste. Jeg vil uttrykke min unnskyldning på vegne av hele Nav til familie og pårørende.

Det sier Nav-direktør Hans Christian Holte til NRK.

For første gang kommer Nav-ledelsen med en unnskyldning til de pårørende etter drapet på Nav Årstad i fjor.

Avdelingsleder Marianne Amundsen døde etter å ha blitt knivstukket av Nav-brukeren Abdella Ahmed Haji (40) under et brukermøte.

BLE DREPT: Marianne Amundsen var i brukersamtale med Abdella Ahmed Haji (40). Han gikk til angrep på Amundsen og kollegaen. Foto: Ole Myklebust Amundsen

Familien vurderer fortsatt søksmål

Dommen ble kjent i går.

Familien til Amundsen og deres bistandsadvokat har tidligere krevd en offentlig beklagelse fra Nav, men dette har ikke skjedd før nå.

Familien sa samtidig at de vurderer søksmål mot Nav.

Etter dommen falt, sier Amundsens bror, Pål Gerhard Olsen, at de fremdeles vurderer søksmål.

– Jeg blitt enda styrket i min tro på å gå til søksmål, sier Olsen.

Mandag ble en mann dømt til lovens strengeste straff etter å ha drept søsteren hans på Nav Årstad i fjor.

Mannen forsøkte også å drepe kollegaen Ida Aulin, men hun overlevde angrepet.

Mannen er dømt til 21 års forvaring.

– Vi er lettet, men kjenner samtidig på en tomhet, for alt dette er så fullstendig meningsløst, sier han.

– Gjør dypt inntrykk

Broren, samt Amundsens fire barn, er klare på at de mener sikkerheten ikke var etter kravene dagen Amundsen ble drept.

Det slås fast i dommen at Amundsen ikke hadde anledning til å flykte fra drapsmannen.

– Det gjør et dypt inntrykk på meg, sier Nav-direktør Hans Christian Holte.

I minimumskravene til Nav sin sikkerhet står det at «Innredningen skal lage en fysisk barriere mellom bruker og saksbehandler».

Familien mener møbleringen ikke var god nok under angrepsdagen.

Under rettssaken kom det fram at samtalerommet på Nav Årstad, hadde hadde en annen møblering enn det pleide da drapet og drapsforsøket skjedde:

– Det ville vært betydelg vanskeligere for brukeren å gå til angrep (om bordene stod mellom dørene, journ anm.). Og da hadde Marianne kanskje fått en sjanse til å komme seg ut. Men hun ble fanget inne i rommet, sa Ida Aulin, som ble angrepet, fortvilet i retten.

Tidligere stod altså bordene mellom de to dørene og ikke inntil vinduet i den andre enden. Slik rommet var møblert drapsdagen, ble det passasje slik at den dømte kom seg rundt bordet foran dørene. Foto: Politiet

Familien lenge etterlyst en offentlig beklagelse fra Nav. Den har uteblitt fra Nav Vestland og den kommunale delen av Nav i Bergen.

Men i dag kom det altså en beklagelse fra Nav-direktør Hans Christian Holte.

Holte sender også et eget brev til familien i disse dager

– Det var det verste som kan skje, at en av våre ansatte blir drept på jobb. Det er vondt for hele organisasjonen og er selvsagt en ulidelig smerte for både familie og de pårørende, så jeg vil uttrykke min dypeste beklagelse og unnskyldning til familie på bakgrunn av dette, sier han.

Vil belyse sikkerhetskulturen

Den Nav-ansatte som overlevde angrepet, fortalte i tingretten at hun tror Amundsen kunne ha kommet seg ut dersom bordet var plassert annerledes.

Familien og Nav er uenig om betydningen av formuleringen av kravet om fysiske barrieren.

– Slik jeg har lest og kjenner til status her, var denne minimumsstandarden ivaretatt. Så er det slik at vi nå ser på hva vi kan gjøre for å styrek sikkerhetsarbeidet også på de lokale kontorene, sier Holte.

– Vi vet etter rettssaka er det bare flaks at Ida Aulin kom seg ut derfra i live. Det var bare ørsmå marginer, sier han. Foto: Julianne Bråten Mossing / NRK

Arbeidstilsynet har også konkludert med flere brudd på Arbeidsmiljøloven. Blant annet var det ikke risikovurdert at brukere kan ta med våpen inn i publikumslokalet, ifølge tilsynsrapporten.

– Vi er mest opptatt av å belyse rammeverket rundt at dette drapet kunne skje, sier broren.

Trenger rettskraftig dom

De etterlatte er avhengig av økonomisk støtte fra fagforeningen for å gå til sivilt søksmål mot Nav. Fagforeningen vurderer dette fortsatt.

– Vi er i kontakt med familien til Amundsen og har sagt at vi trenger en rettskraftig dom før vi kan støtte et sivilt søksmål, sier Daniel Charsles Hextall, presseansvarlig i Fellesorganisasjonen til NRK.

Haji vil anke dommen. Dermed kan det ta tid før fagforeningen bestemmer seg.

– Vi kommer til å følge anken og saken fremover, og men ser også om det finnes andre måter å få svar på spørsmålene som vi og familien til Marianne sitter med, sier Hextall.