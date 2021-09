Nav-angrepet: – Behov for ro

May Britt Løvik er oppnevnt som bistandsadvokat etter Nav-angrepet mandag formiddag.

Hun forteller at den skadde kvinnen i 30-årene blir ivaretatt av helsepersonell og pårørende.

– Jeg kan bekrefte at hun har lettere fysiske skader og er sterkt preget etter hendelsen. Hun har et stort behov for ro. Jeg har ingen ytterligere kommentarer på dette tidspunktet, sier Løvik til NRK.

Løvik er også i kontakt med den avdøde kvinnens etterlatte.

– De har det svært vanskelig, utover det har jeg ikke mer å si på dette tidspunktet, sier hun.

En kvinne i slutten av 50-årene døde av skadene hun fikk da en mann i 30-årene gikk til angrep på Nav-kontoret der hun jobbet. En kvinne i midten av 30-årene fikk lettere skader i angrepet.