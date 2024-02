Naturvernforbundet reagerer på løyve til nytt steinbrot

I går vart det kjent at departementet har godkjent detaljregulering for eit nytt steinbrot på Aksla. Det fell ikkje i god jord hos Naturvernforbundet. – Det er overraskande at Kommunal- og distriktsdepartementet vel å sjå vekk frå motsegnene frå Riksantikvaren og Statsforvaltaren i Vestland når det gjeld nytt steinbrot på Aksla i Bremanger, seier Truls Gulowsen som er leiar i Naturvernforbundet. Gulowsen seier departmentet her tillèt inngrep i det ein veit er sårbar natur. Det er også helleristingar i området.