I hjertet av Bergen har det de siste månedene blitt reist enorme master langs fjellsiden av Ulriken.

Disse mastene er en del av den nye Ulriksbanen som skal stå klar sommeren 2021.

Nå reagerer leder i Naturvernforbundet, Gabriel Fliflet, på hvordan mastene ser ut.

Han mener at illustrasjonsbildene av hvor store mastene kom til å bli, ikke var gode nok.

– Det er avgjørende at illustrasjonsbilder viser tydelig og detaljert hvordan det ferdige resultatet skal bli. Å kun lage illustrasjoner med perspektivet sett fra Festplassen og Årstadveien er på ingen måte godt nok, sier Fliflet.

Bildet viser mastene i 2018 fra Årstadveien. Bildet viser illustrasjon av mastene. Bildet viser mastene i dag sett fra Årstadveien. T.v. de nye mastene og t.h. de gamle mastene. Bildet tatt fra Festplassen i 2018. Bildet tatt fra Festplassen i 2018 viser en illustrasjon av de fremtidige mastene. Bildet tatt fra Festplassen april 2021 viser de nye mastene. t.v. vises mastene i virkeligheten og t.h. vises mastene på illustrasjonsbilde

Mener illustrasjonene var dårlige

I forbindelse med planleggingsarbeidet i 2018 publiserte byrådet illustrasjonsbilder, en terrengprofil og tegninger av de fremtidige mastene.

Illustrasjonsbildene skulle gi et inntrykk av hvordan mastene ville se ut i virkeligheten, med en vinkel fra Festplassen og Årstadveien.

Før det ble gitt dispensasjon til å starte bygningsprosessen, argumenterte Bymiljøetaten for bygging for mastene, fordi de skulle ligne de gamle:

«Landskapsvirkninger knyttet til de nye mastene og ny øvre stasjon vurderes å være små som følge av at oppgradert taubaneanlegg ikke skiller seg stort fra eksisterende anlegg.»

Fliflet er uenig i at de nye mastene ikke skiller seg stort fra det gamle anlegget.

– De nye mastene er langt større og mer skjemmende, sier Fliflet.

IKKE GODT NOK: Leder i Naturvernforbundet, Gabriel Fliflet, reagerer på de nye mastene til Ulriksbanen. Foto: Bergit Sønstebø Svendseid / NRK

Fylkesleder i Vestland Natur og Ungdom, Ada Amilia Skjensvold, er enig Fliflet sine synspunkter.

– De nye mastene er ikke like de gamle, og har et sterkt visuelt uttrykk som ikke står i stil med fjellet, sier Skjensvold.

– Bør ikke komme som noen overraskelse

Geir Steinar Dale (Ap) er leder i utvalget for miljø- og byutvikling. Han reagerer på Naturvernforbundet sine utspill.

– Det kan ikke ha kommet som en overraskelse at mastene som skulle bygges måtte bli større. Hvis Naturvernforbundet mente grunnlaget var for dårlig hadde de mulighet til å spille det inn den gangen det ble bestemt, sier Dale.

Lederen i Naturvernforbundet sier at mastene på Ulriken ikke var en sak de engasjerte seg i den gangen bygningsplanene ble godkjent.

– Vi var ikke klar over dimensjonene på det som var planlagt, sier Fliflet.

REAGERER: Geir Steinar Dale (Ap) reagerer på Naturvernforbundet sine utspill. De nye gondolene vil få plass til 50 passasjerer mot tidligere 17. Dale sier at banen er tilpasset dagens situasjon. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Debatt rundt illustrasjoner

Avdelingsleder Tord Honne Holgernes i Bymiljøetaten skriver i en e-post til NRK at det alltid er krevende å se for seg hvordan noe vil se ut når det er ferdig bygget. De vurderte at en taubane mot tre, mot tidligere fire master, ville totalt sett gi mindre fotavtrykk.

Thor Haakon Bakke (MDG) er byråd for klima, miljø og byutvikling.

Han forstår innspillet til Naturvernforbundet, men mener flere illustrasjoner burde vært etterspurt da saken ble vedtatt, dersom Naturvernforbundet mener illustrasjonene ikke var gode nok.

DISKUSJON: Thor Haakon Bakke (MDG) synes det er fint med en diskusjon rundt illustrasjonsbilder. Foto: Suzanne Sagebø / NRK

Han sier likevel at det er fint med en diskusjon rundt illustrasjonsbilder i slike søknader.

– Det finnes alltid forbedringspotensial i slike søknader, som for eksempel ved bruken av illustrasjoner. Så må også byråder og bystyrepolitikere etterspørre mer info om de trenger det. Etter min erfaring er de gode på det, sier Bakke og understreker:

– Man må ta illustrasjoner for det de er, nemlig illustrasjoner.