Naturvernarar jublar over uventa «hjelp» frå oljenæringa

I går blei det kjend at Vestland fylkeskommune seier nei til eit planlagt oppdrettsanlegg ved Skjelanger i Alver kommune i Nordhordland.

Blom Fiskeoppdrett ville legga ned to eldre anlegg ved Radøy og flytta produksjonen.

Protestane var kraftige, blant anna frå naboar og naturvernorganisasjonar.

Testar oljeplattformer

Kystverket fekk nyleg nyleg saka på sitt bord. Det førte til bråstopp for planane. Men ikkje av omsyn til naturen.

Dei slår fast at Mangersfjorden må ligga open for både skip og oljeplattformer:

Kystverket meiner det planlagde akvakulturanlegget vil vera i direkte konflikt med aktiviteten frå oljeinstallasjonar som til tider går føre seg på Mangersfjorden.

Fjorden er i nærleiken av Mongstad, og er mellom anna viktig for testing av oljeplattformer og større slep, ifølgje vedtaket.

Fylkeskommunen meiner at det ikkje har noko for seg å gå vidare med saka eller å utgreia miljøkonsekvensar nærare:

«Vidare handsaming av søknaden i andre forvaltningsorgan vil ikkje føre fram til anna resultat», skriv Vestland fylkeskommune i eit brev til oppdrettaren.

OLJE VIKTIGARE ENN OPPDRETT: Her ville Blom Fiskeoppdrett ha eit nytt anlegg, men Kystverket avslår søknaden av omsyn til oljeinstallasjonar. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

– Litt av eit paradoks

Naturvernforbundet i Nordhordland er ein av organisasjonane som har kjempa mot etableringa av anlegget ved Skjelanger.

Dei har argumentert med omsynet til villaksen og andre miljøomsyn. Men ingen av dei blir vurderte når Kystverket har sett foten ned.

Leiaren i lokallaget, Jan Nordø, har litt blanda kjensler, men jublar over avslaget.

– Det er litt av eit paradoks. Det er jo komisk då, men me er glade for avslaget, seier Nordø.

Han meiner avslaget er veldig sterkt når det nettopp er omsynet til oljenæringa som blir løfta fram.

– Den næringa har ei veldig sterk stemme, så me trur det skal bli vanskeleg å nå fram med ein klage frå oppdrettaren, seier Nordø.

Var stort fleirtal for oppdrett

Eit stort fleirtal i Alver kommune har lagt til rette for oppdrettsanlegg i dette området, gjennom ein kommunedelplan.

Det kom sterke protestar mot planen, men dåverande kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland godkjende likevel planen.

– Kommunen har lagt til rette, men det er fylkeskommunen som har konsesjonsmynde. Me rettar oss etter at andre styremakter no har gitt avslag, seier ordførar Sara Sekkingstad (Sp).

– Er nye oppdrettsanlegg framleis velkomne i Alver?

– Med kommunens lange kystlinje er me opptekne av å legga til rette for både friluftsliv og rekreasjon, og at næringar knytte til sjø får utvikla seg.

NRK har forsøkt å få ein kommentar frå Blom Fiskeoppdrett etter avslaget, men selskapet har så langt ikkje svart.