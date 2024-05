Naturvernarar gler seg over at Posten gir opp Kokstad

Forum for natur og friluftsliv i Hordaland er glad for at Posten Bring no gir opp kampen om Kokstad-tomta i Bergen.

– For natur- og friluftslivinteressene er dette veldig bra, seier koordinator Gunvar Mikkelsen.

Postens nye logistikksenter skal i staden bli bygd i Lyseparken i Bjørnafjorden kommune.

Naturvernarar har klaga inn Kokstad-bygginga to gonger sidan 2016 for å verne om myr og raudlista artar. Kommune og statsforvaltar har brukt lang tid på å handsame klagene.

Chris Jørgen Rødland i Bergen Høgre er skuffa over at arbeidsplassar blir flytta ut av kommunen. Han meiner kommuneplanane må bli meir næringsvenlege.

– No må alarmklokkene begynne å ringe. Når ein så stor aktør som Posten vel å legge inn årene, kan ein tenke seg korleis det er for små og mellomstore bedrifter, seier han til NRK.