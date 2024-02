Natteravnene oppskalerer etter knivstikking på Os

– Vi har kastet oss rundt og trapper nå opp vår tilstedeværelse med daglige patruljer ut uken, sier Jo Rune Ugulen Kristiansen til NRK.

– Vi vil så vurdere behovet for oss natteravner videre, tilføyer Kristiansen.

56-åringen leder Natteravnene Bjørnafjorden, og sier opptrappingen er en direkte konsekvens av knivstikkingen på Os søndag.

– Det er flere som nå er redde og enda flere som er bekymret, men det er også tydelig at slike hendelser vekker engasjement. Siden søndag har vi fått over 20 nye medlemmer i Natteravnene, sier Kristiansen og legger til at han håper på enda flere frivillige.

– Det er nok av dem som reagerer med å drive tastaturkrig i kommentarfelt. Det ser vi helt tydelig. Kom dere heller bort fra tastaturet og vis at dere bryr dere. Vi kan alle gjøre noe, oppfordrer Kristiansen.

56-åringen representerer Arbeiderpartiet i kommunestyret i Bjørnafjorden, og er klar på at det fra politisk hold også må settes inn forebyggende tiltak.

– Økende ungdomskriminalitet og voldshendelser er et landsdekkende problem, som vi må få bukt med. Men det er også viktig at vi nå ikke svartmaler all ungdom. De fleste er fine folk, konstaterer Kristiansen.