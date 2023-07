Tidligere denne måneden ble det kjent at meldinger fra politiet har blitt sendt uten å bli åpnet av norske kommuner. Noen av disse var bekymringsmeldinger til barnevernet.

I over to år har politiet brukt Altinn til å sende meldinger til kommunene. Men mottakerne har ikke vært klar over at de har fått meldingen, fordi de ikke har hatt den nødvendige tilgangen.

Siden dette ble kjent har politiet jobbet med å få oversikt over disse meldingene.

I dag kom tallene fra Politidirektoratet: 172 bekymringsmeldinger til barnevernet har aldri blitt lest.

168 av sakene var likevel kjent for barnevernet, men fire saker som omhandler totalt åtte barn var ukjente.

Barnevernet er nå kjent med disse barna og bekymringsmeldingene.

– Det er alvorlig. Gjeldende rutine er at bekymringsmeldinger skal sendes som brev til kommunene. I disse sakene er ikke politiets rutine fulgt, og det er beklagelig, sier Vandvik.

– Høy prioritet

Politiet har stanset bruken av oversendelser via Altinn. Inntil videre vil bekymringsmeldinger sendes med brev.

– Politidirektoratet fortsetter å følge opp saken videre i tett dialog med politidistriktene, Digitaliseringsdirektoratet og KS, sier Vandvik.

Politiets kartlegging viser at i perioden 2019 til 2023 ble om lag 11 400 meldinger merket som bekymringsmeldinger sendt fra politiet til barnevernstjenestene i kommunene.

De aller fleste av disse ble sendt per brev.

Det er meldinger sendt fra politiet til barnevernet via Altinn som ikke har blitt lest. Foto: Kim Jansson / NRK

Det er i perioden 2018 til 2023 at de 172 bekymringsmeldingene som ikke ble åpnet eller ble åpnet for sent ble sendt via Altinn.

– Selv om det kun er et fåtall bekymringsmeldinger som er sendt via Altinn som barnevernet ikke er kjent med, er én sak en sak for mye. Særlig når det gjelder sårbare barn er det viktig at varsling skjer korrekt og når frem til barnevernet, sier Vandvik.

– Oppfølgingen av saken og ivaretakelse av rutiner vil ha høy prioritet fremover.

11 distrikter rammet

Alle politidistrikter utenom Finnmark er rammet.

Så mange uleste meldinger kom fra hvert politidistrikt Ekspander/minimer faktaboks Agder: 1 uåpnet bekymringsmelding om 1 barn Innlandet: 13 uåpnede bekymringsmeldinger om 14 barn Møre og Romsdal: 2 uåpnede bekymringsmeldinger om 2 barn Nordland: 31 uåpnede bekymringsmeldinger om 45 barn Oslo: 10 uåpnede bekymringsmeldinger om 15 barn, 1 barn som ikke var kjent av barnevernet Sør-Vest: 14 uåpnede bekymringsmeldinger om 23 barn Sør-Øst: 13 uåpnede bekymringsmeldinger om 25 barn Troms: 8 uåpnede bekymringsmeldinger om 18 barn, 7 barn som ikke var kjent av barnevernet Trøndelag: 14 uåpnede bekymringsmeldinger om 29 barn Vest: 14 uåpnede bekymringsmeldinger om 25 barn Øst: 52 uåpnede bekymringsmeldinger om 82 barn Finnmark: Ingen Politiet opplyser at det kan være forskjell på disse tallene og tall som tidligere er oppgitt fra distriktene. Det er på grunn av at det er gjort ytterligere undersøkelser både lokalt og nasjonalt den siste tiden. Kilde: Politiet.no

Den digitale tjenesten Altinn ble en del av Digitaliseringsdirektoratet i Norge i 2020. Det varierer når de forskjellige politidistriktene begynte å ta i bruk tjenesten.

Politiet sender bekymringsmeldinger til barnevernet når de sitter på informasjon som de etter barnevernsloven plikter å varsle om.

Nå peker Politidirektoratet at arbeidet med å gjennomgå de uleste meldingene har reist enkelte juridiske problemstillinger rundt vilkårene for deling av taushetsbelagte opplysninger til barnevernet.

– Gjennomgangen har avdekket et behov for å se nærmere på politiets adgang til å dele taushetsbelagt informasjon utover det som er hjemlet i barnevernsloven. Dette er problemstillinger vi vil se nærmere på i tiden fremover, sier Vandvik.

Pågående nasjonal gransking

I juni ble det kjent at også bekymringsmeldinger til barnevernet ikke hadde nådd frem, på grunn av en teknisk feil som hadde vart siden 2020. Selskapet Visma står bak datasystemene som sviktet.

Datasvikten som ble oppdaget i juni rammet 244 av landets kommuner.

Tidligere i juli uttalte barne- og familieminister Kjersti Toppe til NRK at hun er bekymret for barnas rettssikkerhet etter at disse to sakene ble kjent.

Hun har satt i gang en nasjonal gransking i forbindelse med Visma-saken. Denne granskingen vil også ta for seg feilen som har skjedd når politiet har sendt meldinger til barnevernet via Altinn.