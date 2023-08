Namsfogden skjerper rutinene

Namsfogden i Bergen skjerper rutinene etter at en ansatt torsdag ble angrepet på jobb i Åsane i Bergen i forbindelse med et tvangssalg.

– Dette var en veldig alvorlig situasjon, og det er første gang vi har opplevd fysisk vold mot en av våre ansatte, sier Namsfogden i Bergen, Lillian Borge Bersaas.

Normalen er at det til enhver tid skal være to ansatte sammen ute på oppdrag. Etaten vil nå ha langt høyere terskel for å sende ansatte ut alene sammen med en låsesmed.

Det blir også aktuelt å utstyre begge de utsendte med sambandsutstyr.

– Det er de to konkrete tingene vi allerede har diskutert, sier Bersaas.