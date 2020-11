Det som skulle bli et nytt oppdrettseventyr i Norge, ble et stort tapsprosjekt for 20 år siden.

Bedriftene gikk konkurs, og blåskjellanlegg langs kysten ble forlatt uten at noen var juridisk ansvarlige for dem.

I dag er anleggene en skjult fare for skipstrafikken, fritidsbåter, fiskeri og miljøet i mange norske fjorder.

De siste årene har derfor Kystverket jobbet med å fjerne de gamle anleggene fra fjordene.

Nå er turen kommet til fjordene på Vestlandet. Ryddeselskapet som gjør jobben er overrasket over omfanget.

– Det er idylliske fjorder det er snakk om. Det er skremmende at det finnes slike ting rett under vannoverflaten. Det er bra vi får ryddet opp i det. Omfanget er stort, sier daglig leder Magnus Stranden i selskapet Esea Marine.

FJERNER MARINT AVFALL: Magnus Stranden, daglig leder i selskapet Esea Marine, sier han er overrasket hvor mye avfall som ligger på bunnen av fjorden etter oppdrettsanleggene. Foto: Oddgeir Øystese / NRK

Bruker avansert utstyr

Fra Radsundet i Alver kommune sleper servicebåten Hydra fire tonn med kjettinger og tauverk opp fra fjorden.

Anlegget som har sunket til bunns, er hovedsakelig laget av vaier og stålbjelker, noe som gjør opprydningen vanskeligere.

Selskapet Esea Marine har tatt i bruk avansert teknologi for å rydde opp. Blant annet blir et fjernstyrt undervannsfarkost (ROV) brukt til å undersøke de gamle anleggene under havoverflaten.

– Det er kjetting og stål i anleggene. De er så tynnslitte at det er spørsmål om tid før det ryker, og da kommer det opp, sier Stranden.

Kan bli 100 tonn avfall før jul

Åtte av de mange forlatte blåskjellanleggene på Vestlandet har Kystverket og prosjektleder Terje Andreassen bestemt at skal opp før året er omme.

Her rydder Kystverket anlegg på Vestlandet Ekspandér faktaboks Eikeland – Sveio kommune

Kvannskjæret – Kinn kommune

Menes – Sogndal kommune

Skarsvågen utenfor Bergen – Alver kommune

Indrekommana – Vik kommune

Lindetoneset utenfor Bergen – Alver kommune

Hamnen – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune

Furevikklubben – Hardangerfjorden, Ullensvang kommune

Kystverket har tidligere ryddet anlegg i Nord-Norge. 17 eierløse anlegg ble lokalisert fra Harstad kommune i nord, til Bindal kommune i sør.

I september var 14 anlegg og 50 tonn med avfall fjernet. I Vestland har de nå passert 30 tonn.

De anslår at de kommer til å ende opp med mellom 40 og 45 tonn avfall totalt når jobben i Vestland er ferdig i løpet av desember.

– Bare i dag forventer vi å ta opp fem tonn med avfall. Det viser seg at det er mer enn vi trodde på forhånd, sier kommunikasjonsansvarlig Cathrine Kanck-Vårdal i Esea Marine.

I 2016 og 2017 ble det i tillegg nærmere 40 anlegg ryddet opp i landet.

– Det er først og fremst å sikre at det ikke skal komme opp rester av anlegget. Ved å fjerne blåskjellanleggene får vi også opp masse marint søppel, sier Andreassen i Kystverket.

FORURENSER FJORDEN: Kystverket ønsker å bli kvitt de gamle og miljøforurensende blåskjellanleggene. Foto: Oddeir Øystese / NRK

Rydder med koronamidler

Blåser, tauverk og betonglodd skjuler seg under overflaten. Muligheten til å fjerne marint avfall er en av hovedårsakene til å fjerne anleggene.

Kystverket har ikke oversikt over hvor mange blåskjellanlegg som forurenser fjordene. Papirene til de konkursrammede bedriftene er for lengst borte fra Brønnøysundregistrene.

Tidligere har over 200 skjellbur av plast blitt hentet opp på Eikeland i Sveio kommune med en fjernstyrt undervannsfarkost, ifølge Kystverket.

Prisen for ryddingen i Vestland i høst koster over fem millioner kroner. Pengene har Kystverket fått fra Samferdselsdepartementet som koronatiltak.

Ryddingen i Nord-Norge tidligere år kostet omtrent det samme.