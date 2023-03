For to uker siden kunne eierne juble over nye solceller, som skulle redde butikken fra høye strømpriser. Nå ligger derimot butikken i ruiner.

Onsdag kveld brant det i det toetasjes huset. Bygningen var både bolig og nærbutikken Eksingedalen Snarkjøp, men huset var dessverre ikke til å redde.

– Jeg tenkte bare at dette skal opp igjen. Det kommer til å ta litt tid, men det skal opp igjen, sier Hege Marie Lavik.

Hun er eier av butikken, og har fått stor støtte fra naboene etter at hun mistet både hjemmet i andre etasje og store deler av butikken i første etasje.

Bygget var ikke mulig å redde onsdag kveld, og brannvesenet måtte gjennomføre kontrollert nedbrenning på stedet. Torsdag kunne man se de store ødeleggelsene i dagslys. Foto: Alvilde Flaa / NRK

Flere henvendelser fra lokalsamfunnet har tilbydd hjelp til Lavik og familien.

– Det var nesten så at jeg kunne legge meg med et smil om munnen i går, fordi det er mye genuin kjærlighet og omtanke, sier hun.

Flere mil å reise for lokalbefolkningen

Lavik er bekymret for at det vil ta tid å få tilbake nærbutikken. Neste butikk er nemlig flere mil unna.

– Det er fryktelig langt for mange å reise. Det er en fem mil lang dal om du skal enten til Evanger eller Modalen som er de nærmeste butikkene.

Nødetatene fikk først melding om røykutvikling fra et sikringsskap, men underveis fikk de beskjed om at det var åpne flammer.

Det brant kraftig i et toetasjes hus i Lavik i Vaksdal onsdag kveld. Bygningen sto ikke til å redde. Du trenger javascript for å se video. Det brant kraftig i et toetasjes hus i Lavik i Vaksdal onsdag kveld. Bygningen sto ikke til å redde.

Mannen hennes var hjemme da det begynte å ryke fra sikringsskapet. Da tok han med barna på ett og to år ut, og ringte brannvesenet.

Lavik spekulerer i at det var en sikring som kan være grunnen til at det begynte å brenne.

– Jeg lurer på om det har vært den, men det blir bare gjetninger. Det var i sikringsskapet det brant, forteller hun.

– Ikke mulig å redde noe

– Vi har ikke kunnet gå inn ennå, men ut ifra det vi ser er det totalt ødelagt. Jeg tror ikke det er mulig å redde noe, sier Utrykningsleder Kai-Ove Grenasberg.

Han forteller at de startet slukningsarbeidet i 20.30-tiden.

– Det er tragisk, sier Grenasberg.

Utrykningsleder Kai-Ove Grenasberg forteller at slukningsarbeidet var utfordrende og tok tid. Foto: Alvilde Flaa / NRK

Nils Medaas var også til stede ved slukkingsarbeidet av nærbutikken. Medaas er innsatsleder ved Nordhordland Brann og redning. Han var ikke innsatsleder for selve brannen, men bidro med mannskaper fra Knarvik hovedstasjon og to stasjoner i Modalen.

Han beskriver et bygg fullt i flammer som steg opp mot ti meter opp i luften.

– Det første jeg ser når vi kommer rundt svingen er lignende en vulkan. Det er som en vulkan og gnistene fyker.

Brannen fikk de kontroll på rundt halv ett til ettiden.

Store ødeleggelser etter brannen onsdag kveld. Foto: Alvilde Flaa / NRK

Utrolig viktig butikk for samfunnet

Ordfører i Vaksdal kommune, Hege Eide Vik (Sp) fikk med seg brannen via Facebook-siden til butikken.

Hun sier at dette går sterkt inn på henne.

– Det er forferdelig trist å se. Butikken er utrolig viktig for Eksingedalen og hele Vaksdal kommune, sier Eide Vik.

Hendelsen går sterkt inn på ordfører Hege Eide Vik. Foto: Mette Anthun

Det gjør inntrykk å se hvor hardt de er rammet av brannen.

– De har jobbet utrolig godt de siste årene, og har investert mye.