Nær 6000 billetter solgt

Nærmere 6000 billetter er nå solgt til Brann kvinners kamp mot Glasgow City på Brann Stadion i morgen. Brann har 4-0 å ga på fra første kamp og er med seier sammenlagt klar for gruppespillet i Champions League. Etter kampen i morgen blir det mulig for supportere å møte spillerne, melder brann.no. Her kan man ta bilder og få autografer.