Nær 400 millionar til Helse Bergen

Helse Bergen får nesten 400 millionar kroner i revidert budsjett, melder BT. For 2023 vart det varsla at avdelingane må spara fleire hundre millionar kroner.

I haust blei det løyvd 2,5 milliardar ekstra til sjukehusa, noko som utgjer 200 millionar for Helse Bergen. I dag stadfesta statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at sjukehusa vil få 6,2 milliardar i revidert budsjett. For Helse Bergen vil andelen truleg vera på 175 millionar, skriv avisa.