Nær 20 vegar stengde på Vestlandet

Saka blir oppdatert.

Totalt er det mellom 15- 20 vegar i Vestland som laurdag morgon framleis er stengde på grunn av flaum.

Det kan ta mange timar før vegane kan opne att, opplyser Vegtrafikksentralen.

For kort tid sidan blei ein ny veg stengt på grunn av flaum, nemleg fylkesveg 5394 Gjernesvegen på Voss.

Fryktar sørpeskred

– Dei vegane som er stengt no blir det inntil vidare. Vi forventar ikkje at fleire vert stengde på grunn av flaumen, sidan den er på veg tilbake, seier Kjetil Larsen i Vegtrafikksentralen

Men han trur derimot fleire vegar kan verte stengde på grunn av sørpeskred.

Desse vegane er stengde i Vestland Ekspandér faktaboks Fv 5394 Voss ved Voss gymnas.

E16: Stengt mellom Bulken og Voss. Omkøyring blir Rv13 og Fv79.

E16: Stengt mellom Trengereid og Voss. Omkøyring blir Rv13 og Fv79.

Fv. 569 ved Dæmring i Vaksdal

Rv 13 Langebrua i Voss sentrum.

Strekningen E16 Hyvingstunnel-E16 Hernestunnelen.

Rv13 Bjotveit i Ullensvang

Fv 5386 Raundalsvegen,Voss

E16 ved Hole i Voss, samt ved Saue Camping, Voss

Fv. 5390 ved Skulestad i Voss

Fv. 609 Heilevang

Fv 5410 strekningen mellom Mæstad- Langeland, Teigdalen i Voss

Fv 5631 Øyni i Årdal, Vestland

Fv. 5606 ved Brukaskredholten i Sogndal

Fv. 5624 ved Brekke i Aurland

Fv. 5625 ved Voldadalene i Aurland

Fv. 5631 ved Øyni i Årdal

Fv 572 ved Vallavikvegen i Ulvik

Fv. 55 over Sognefjellet Sjå Statens vegvesen si totale oversikt her.

– No er jorda så metta at det kan vere fare for det. Oppmodinga vår er difor den same som i går: Om du ikkje må ut, så vent til vatnet søkk og vi får betre kontroll.

På hovudfartsåra E16 er det fleire stader vegen er uframkommeleg.

Særleg er det mykje vatn Bulken- Voss, og der dekkjer vatn begge køyrefelt.

Må vente på dagslyset

– Det flyt også mindre tre, rusk og rask der, så her må vatnet først søkke og så må vegen ryddast og kontrollerast først. Men først må det bli lyst ute, seier Larsen.

Fleire stader er vegen open, men kan verte stengd på kort varsel.

Dette gjeld i Nærøydalen, seier Larsen.

– Her er det ikkje hakkande gale, men gale nok.

Flaumtoppen har passert på Voss

Vasstanden har stige gjennom natta i Voss, som er den staden i Vestland som har vore hardast ramma av flaum på grunn av eit kraftig regnvêr. Men i morgontimane laurdag ser det ut til at ein har passert flaumtoppen.

– Vasstanden har slutta å stige, seier operasjonsleiar Tore Andre Brakstad i Vestland politidistrikt til NRK.

Brannmannskap har jobba på spreng i natt mange stader. Her frå Voss. Foto: Monika Bjørsvik

Det er allereie meldt om skadar på ein del bygningar. Blant bygga som skal ha fått skadar er kulturhuset, ifølge operasjonsleiaren. I løpet av natta har dei prøvd å avgrense skadane ved å sikre med sandsekkar som skal halde vatnet ute.

Det er framleis ikkje mogeleg å få ei totaloversikt over skadane flaumen har ført til, men vi får truleg vite meir når det lysnar.

Voss-ordførar Hans-Erik Ringkjøb sa fredag kveld at ein nærma seg vasstanden under 2014-flaumen. Den gongen førte flaumen til skadar for ein halv milliard kroner.

Har jobba for fullt i natt

Særleg er det i Voss og i Aurland det har flauma over for fullt.

I Voss har brannmannskap jobba for fullt i natt og gjer det framleis.

Sivilforsvaret har også bidrege.

– Vi veit ikkje kor store skadane er etter flaumen. Det er noko av det vi må sjå på når det vert lys, seier Stian Kvam i 110- sentralen.

Ingen personar har blitt evakuerte i natt i Voss. No gjer brannmannskap det dei kan for å hjelpe folk som har fått vatn inn i husa sine.

Kor mange hus det er snakk om, kjenner han ikkje til.

Situasjonen i Odda, Eidsfjord og i Aurland roa seg ned fredag kveld. Då hadde vasstanden stoppa opp og brannmannskapet hadde kontroll, fortel Kvam.

Forsikringsselskapet If melder at dei har fått 15 skademeldingar etter flaumen på Vestlandet.

– Det er pågang i morgontimane i dag av forsikringskundar som melder inn øydeleggingar. Vi ventar at talet på skader kjem til å stige ein god del dei nærmaste dagane, seier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i ei pressemelding.