For to uker siden tok tolv Brann-spillere seg inn på Brann Stadion og festet uten klubbens godkjenning.

Spillerne hadde med seg med seg syv kvinner på festen.

Én person er mistenkt for et mulig seksuelt overgrep på nachspielet på Brann Stadion. En av kvinnene som deltok, er fornærmet i saken.

Siden har det florert hets og ryktespredning i sosiale medier knyttet til hva som skjedde på nachspielet.

Ba festdeltakerne stå fram

BEKLAGER: Spillerne skriver i pressemeldingen at målet deres er å gjenreise tilliten til Brann-supportere, klubben og alle andre med hjerte for brann. Foto: Adrian Nyhammer Olsen / NRK

Brann-trener Eirik Horneland fortalte pressen onsdag at han selv har oppfordret spillerne som deltok om å gå ut med hvem de var.

– Jeg tror det hadde vært nyttig for dem selv og veien videre, sier Horneland.

I kveld beklager ni spillere i en pressemelding fra Brann.

– Vi beklager at vi utviste dårlig dømmekraft ved å samles på Brann Stadion natt til tirsdag, 10. august, skriver de i pressemeldingen.

Den er signert av spillerne: Daniel Pedersen, Sivert Heltne Nilsen, Markus Olsen Pettersen, Mathias Rasmussen, David Møller Wolfe, Ole Martin Kolskogen, Thomas Grøgaard, Eirik Holmen Johansen og Lars Krogh Gerson.

Onsdag morgen – en uke etter stadionfesten – avla flere Brann-spillere frivillig narkotikatest. Prøvene til dem som avga prøver, var negative.

– Jeg har en klar følelse av at det ikke var narkotika på nachspielet, sa Horneland onsdag.

BA SPILLERNE STÅ FRAM: – Jeg har oppfordret spillerne som var på nachet om at de går ut med en felles uttale og sier hvem de var, sa branntrener Eirik Horneland onsdag. Foto: Marit Hommedal / NTB

Benekter bruk av narkotika

– Vi drakk alkohol. Ingen andre rusmidler ble inntatt på Brann Stadion, skriver de.

Spillerne skriver i pressemeldingen at de tar fullstendig avstand fra narkotikabruk. De sier også at de ikke var involverte i eller observerte seksuell aktivitet.

De skriver videre at de ikke kjenner seg igjen i mange av beskrivelsene fra media og rykter som har gått i sosiale media.

– Vi har full forståelse for at dette har skapt reaksjoner, og vi beklager overfor alle som er glade i Brann og norsk fotball, skriver de.

Vibeke Johannesen sier til NRK i kveld at spillerne selv har hatt et ønske om å komme med en uttalelse.

– De har hatt behov for å bruke litt tid, og det er fint at den er ute. Nå ønsker spillergruppen å ha fokus på å ta viktige poeng for klubben og gjenreise tilliten. Sammen med resten av klubben er dette vår viktigste oppgave, sier hun.