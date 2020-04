Nabokommunene har korona, men denne øyen har ingen bekreftede tilfeller

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

26. februar ble det første tilfellet av koronavirus påvist i Norge. Nå har til sammen over 4000 personer i landet testet positivt. 39 personer er i skrivende stund døde som følge av viruset.

Alle 11 fylker har påvist tilfeller av korona. Ifølge VG er det tirsdag ettermiddag 123 kommuner som enda ikke hatt noen positive prøvesvar.

Osterøy kommune i Vestland fylke er en av disse.

Kommunen grenser blant annet til Bergen, og har forbindelse til fastlandet med Osterøybrua og fergesambandet Valestrand – Breistein. Bergen har desidert flest bekreftede koronasmittede i fylket.

– At de fleste dagligvarebutikkene har en solid oppgang i omsetningen er et tegn på at folk holder seg i kommunen, sier Osterøy-ordfører Lars Fjeldstad (Sp) til NRK.

– Umulig å stenge broen

Av de 8000 som bor i kommunen er det bare i overkant av 60 personer som er testet. Ordføreren sier de forholder seg til testkriteriene fra Folkehelseinstituttet.

Osterøy har en spredt bosetting, men en stor andel pendlere. Fjeldstad mener det øker faren for at noen tar med seg viruset til øyen. Da Bergensavisen ville intervjue Fjeldstad om smittesituasjonen på øyen forrige uke, ba han dem møte ham på bysiden av broen.

Mange har etterpå tatt kontakt med ordføreren og spurt om det er aktuelt å stenge broen som binder øyen sammen med fastlandet.

– Det er praktisk umulig å stenge broen og legge fergen til kai. Samfunnet kan ikke stoppe opp heller, sier Fjeldstad til NRK.

Ordføreren viser derimot til en fullmakt fra formannskapet til å drive personkontroll av hvem som reiser inn og ut av kommunen. Så langt har det ikke vært behov for et slikt tiltak.

– Vi opplever at anbefalingene blir fulgt og at dette ikke er nødvendig.

ORDFØRER: – Samfunnet kan ikke stoppe opp, sier ordføreren på Osterøy, Lars Fjeldstad. Foto: Ken Robert Haltvik

Mer drastisk lenger nord

Nord i landet forsøker flere kommuner å begrense spredning av koronaviruset med mer drastiske tiltak.

Lofoten og Vesterålen er blant områdene som nå har utvidet karanteneområdet til å gjelde fra grensen mellom Nordland og Trøndelag. I Træna forbyr man egne ansatte å forlate kommunen.

Flere øykommuner forbereder seg også på masseevakuering av innbyggere.

Ytterst i Lofoten ligger Moskenes kommune. Flere personer her er testet, men ingen har fått påvist koronaviruset.

– De lokale karantenebestemmelse ser ut til å ha effekt, siden vi har så liten smitte i nord, sier ordfører Lillian Rasmussen (Bydgelista).

Rasmussen mener tiltaket ikke bryter gjeldende anbefalinger.

– Der er det rom for lokale tilpasninger, og det er jo nettopp det vi har gjort.

– Hver enkelt må bestemme selv

KS følger koronasituasjonen i norske kommuner, og er fornøyd med at kommunene har et handlingsrom til å fatte lokale smittevernsbestemmelser.

Styreleder Bjørn Arild Gram sier Kommune-Norge gjør det de kan for møte krisen.

– Men jeg har ingen grunn til å tro at de bør teste mer. Det er nok mørketall i alle kommuner. De som ikke har påvist smittetilfeller skal være glade for det. Da slipper man å bruke ressurser på smittesporing og får bedre tid til å forberede seg til det som kan komme, sier Gram til NRK.

Han legger til at det i de nasjonale rådene er mange gråsoner for norske kommuner å forholde seg til.

– Mange kommuner samkjører seg, men hver enkelt kommune må ta konkrete avgjørelser selv.

KAN SITTE I BILEN: Vanligvis må de som reiser til og fra Fedje i Vestland opp på dekk under overfarten. På grunn av koronasituasjonen kan man nå sitte i bilen. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

– Trygt på øy

I Fedje kommune følger de nasjonale råd for å unngå smitte. På fergen ut til øysamfunnet, som ligger nordvest for Bergen, kan man nå sitte i bilen under overfarten.

Så lenge det er ferdsel inn og ut fra Fedje, er det fremdeles mulig at koronasmitten kan komme hit.

Tone Sævi er en av dem som vanligvis pendler til Bergen flere ganger i uken. Nå har hun hjemmekontor og merker at folk på øyen er mindre ute enn ellers.

Enn så lenge synes Sævi det føles ekstra trygt å bo på en øy.

– Kanskje flere vil kjenne på det etter at dette er over.