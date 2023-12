Naboer til politistasjon: – Ikke merket noe

Naboer til politistasjonenen i Åsane sier de ikke har merket noe til skudd eller i forkant politiaksjonen som pågår på stedet.

– Vi åpnet klokken 10 og merket ingenting før det kom journalister og gaten ble sperret utenfor. Akkurat er det flere og store sperringer på stedet, sier Liv Heidi Osland, daglig leder på Team MC Bergen, som holder til i nabobygget til politistasjonen.

På andre siden av politistasjonen ligger Bergen Varmesenter.

To ansatte i Bergen Varmesenter sier til NRK at de heller ikke merket noe, før sperringene dukket opp rundt stasjonen. De sier også at politiet ikke har vært inne i butikken.