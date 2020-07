Naboer om dødsfallene på Askøy: – Det er nifst å tenke på

Politiets hovedteori er at det er snakk om et drap og et selvmord og at de to døde er mor og sønn.

– Det skyldes funn på stedet, uttalte påtaleansvarlig i saken, Elisabeth Bru på lørdagens pressekonferanse.

Chriss Robert Thorsen bor et steinkast unna boligen der drapet skal ha skjedd. Han sier han skjønte at det var alvorlig med en gang han så politibilene.

– Jeg var på tur med hunden min og kom på baksiden av boligen. Det var seks politibiler og to ambulanser på stedet. Jeg skjønte at det var alvorlig når innsatsleder var der, sier han.

– Folk er sjokkerte

Thorsen sier at folk i området er sjokkerte over det som har skjedd.

– Det er tragisk. Ryktene begynner å gå med en gang, sier han.

Også Tor Jakob Larsen bor i nærheten av der de to døde ble funnet. Han sier han fikk beskjeden gjennom nyhetene.

– Jeg så på nettavisen og plutselig ser jeg at det har vært to dødsfall rett ved siden av der jeg bor. Man blir veldig preget av det, men hvis politiets teori stemmer så er det ikke noen farlige personer rundt her.

Larsen sier nabolaget normalt er veldig stille og rolig.

– Her bor det en blanding av godt voksne og barnefamilier. Det er lite festing og bråk og det føles vanligvis veldig trygt, sier han.

– Uvirkelig

Siren Larsen bor også i borettslaget i det aktuelle området. Hun sier hun oppfatter hendelsen som uvirkelig.

– Jeg er litt i sjokk. Man tror ikke sånt skal skje her. Det er et stille borettslag, sier hun.

Hun sier hun ikke vet stort mer om saken annet enn det hun har blitt kjent med gjennom media. Larsen kjenner ikke selv de avdøde, sier hun.

STONGAFJELLET: Hendelsen skal ha funnet sted på en boligadresse i boligfeltet på Stongafjellet på Askøy. Foto: Karoline Finnema / NRK

Drap og selvmord

Hovedteorien til politiet er at det har skjedd et drap og et selvmord på adressen. Politiet rykket ut lørdag kveld etter melding fra AMK. De hadde blitt varslet av en nabo og familiemedlemmer om at familien ikke hadde hørt fra de to avdøde på flere dager.

Ifølge påtaleansvarlig, Elisabeth Bru, er det ikke flere mistenkte i saken på nåværende tidspunkt. Obduksjon av de avdøde skjer mandag.

Kommunen har satt inn krisestab for de pårørende. Ordfører Siv Høgtun ber pårørende kontakte Askøy legevaktsentral om de har behov for hjelp.

– Vi vil gi den hjelpen det er behov for, sier Høgtun.