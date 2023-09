Naboar har varsla om ulykkesvegen i fleire år

– Eg tenker noko må skje, elles må vi flytte. Det er ikkje aktuelt å oppdra ungane våre der dei kan risikere å hamne i ei ulykke.

Det seier Silje Ulvatn.

Ho og familien bur nær riksveg 5 i Florø, der ei trafikkulykke fekk eit tragisk utfall natt til laurdag, etter at tre unge menneske miste livet.

Bebuarane nær vegen fryktar at fleire ulykker kan skje dersom det ikkje blir gjort noko med vegstrekka.

Politiet er kjende med at det har vore klaging på råkøyring på strekket, men ønsker ikkje å kople det til dødsulykka:

– På noverande tidspunkt har vi ikkje noko grunnlag for å kople dødsulukka til det, sa politioverbetjent Wenke Hope til NRK laurdag ettermiddag.

Etterlyser sikringstiltak

Wenche Nordal bur òg nær vegen. Ho fortel at bebuarane i nabolaget lenge har kjempa for å få gjort noko med vegen.

NABO: Wenche Nordal ønsker tiltak for å sikre vegen. Foto: Arne Stubhaug / NRK

Første gong ho sende melding til Statens vegvesen var i 2018, seier ho. Og då trafikksikringsplanen i Kinn kommune var ute på høyring i 2022, melde ho på ny inn ei sak.

– Eg melde inn at vi ønskte å senke fartsgrensa fordi det er veldig høg fart. Vi har små ungar og husdyr, og kjenner på utryggleiken med farta og generell frykt for at det skulle skje noko som det som skjedde no.

Ho seier ho ikkje har fått svar frå kommunen på meldinga.

Ordførar i Kinn, Ola Teigen, seier han er kjent med vegstrekka og den høge farta, og fortel at fleire bekymra foreldre har vore i kontakt med han ved tidlegare høve.

TO TILTAK: Ordførar i Kinn, Ola Teigen, ser føre seg to moglege tiltak på vegen. Foto: Arne Stubhaug / NRK

– Kva kan ein gjere med vegen?

– Ein kan sjølvsagt innføre tiltak, men det er ein veg som det ikkje er så mykje konkret å gjere med. Men haldningsskapande arbeid og at politiet har ressursar til å gjere kontroll og sørge for at dei mest alvorlege fartssyndarane mister førarkortet, er to tiltak, seier han.

Statens vegvesen, som har ansvar for vegen, har fått høve til å kommentere saka søndag.

Høg fartsgrense

Det er framleis ikkje klart kva som førte til ulykka der to personbilar kolliderte. Dei tre omkomne sat i ein bil som vart overtent etter ulykka. To personar i 40- og 50-åra sat i den andre bilen. Dei vart rekna som lettare skadd.

Vegstrekka det er snakk om har 70-sone og er ei av hovudferdsleårene i Florø. Vegen er godt trafikkert, og er lokalt kjent for å vere ei strekke der folk køyrer ekstra fort.

Ifølge Ulvatn og Nordal høyrer dei ofte støy frå bilar som køyrer veldig fort. Dei meiner det første som bør bli gjort, er å justere ned fartsgrensa.

Politiet etterforskar saka og jobbar med kriminaltekniske undersøkingar og vitneavhøyr, opplyste politioverbetjent Wenke Hope, laurdag.

MINNEMARKERING: Laurdag møttest folk frå lokalmiljøet for å minnast dei tapte. Det vart lagd ned blomar og lys ved ulykkesstaden. Foto: Truls Kleiven

Tragisk ulykke

Shankar Panchaligam bur i nærleiken og var blant dei første som kom til ulykkesstaden. Han fortel om sterke inntrykk.

– Når eg ser ut døra er gata heilt lyst opp og to bilar i full flamme. Det første eg tenker på er dei som sit i bilane.

STERKT: Shankar Panchaligam var blant dei første på staden. Han seier det var sterke inntrykk. Foto: Ole Kristian Svalheim / NRK

Naboane kallar ulykka tragisk, og har medkjensle med familie og nære til dei omkomne.

– Det er heilt forferdeleg å vite at sånne ting kan skje. Vi kan berre tenke oss til kva familie og foreldre føler. Dette har vore varsla og snakka om. Alle veit at her er det utsett, og likevel har ingenting blitt gjort, seier Ulvatn.

– Det er heilt tragisk. Eg har ikkje ord, seier Nordal.

Politiadvokat Ingeborg Drægebø seier til NRK at politiet ikkje veit med sikkerheit kven av dei tre omkomne som var førar av bilen. Ho viser til at ingen er sikta i saka.

– Utover det har vi ingenting nytt å kome med, seier Drægebø i 13-tida søndag.

Ulykka skjedde på riksveg 5 i Florø i Kinn kommune.