– Det har skjedd fleire ulukker i same område. Det kan tyda på at denne s-kurva er ekstra krevjande. Det er opp til Vestland fylkeskommune å vurdera om denne vegen bør bli utbetra.

Det seier Statens vegvesen sin avdelingsdirektør for trafikktryggleik, Guro Ranes.

Laurdag kveld omkom ei 18 år gammal kvinne då bilen ho var passasjer i, trefte ei vegskjering i ein krapp s-sving og hamna på taket. Sjåføren var ei venninne på same alder. Ho vart lettare skadd og skal etter planen avhøyrast av politiet onsdag.

Verken Vegvesenet eller politiet kan førebels seia noko om årsaka til den fatale utforkøyringa.

– Det einaste vi veit er at vitne har sagt det var stor fart, seier politiadvokat Eli Andrea Skaar i Vest politidistrikt.

Analysen av kor stor fart bilen hadde er ikkje klar.

EKSTRA KREVJANDE: – Det har skjedd fleire ulukker i same område. Det kan tyda på at denne s-kurva er ekstra krevjande, seier Guro Ranes i Vegvesenet. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Fylket: – Manglar midlar

Fastbuande og kommunen har i mange år vore uroa for den ulukkesutsette svingen på ein elles bein strekning på Valestrandsvegen på Osterøy.

Men fylkeskommunen har ikkje prioritert dette.

– Generelt er det 5600 kilometer fylkesveg i Vestland fylke. Det er jo mange fornuftige trafikksikringstiltak i Vestland som burde vore gjennomførte, også på denne strekningen, men me ikkje har nok midlar til å få gjort alle.

Det seier seksjonsleiar John Martin Jacobsen i Vestland fylkeskommune.

– Eg trur det no er viktig å sjå framover og at me saman med Osterøy kommune klarer å prioritera dei viktigaste sikringstiltaka der, som i alle andre kommunar i fylket.

– Går med hjarta i halsen

Ulukkesgruppa til Vegvesenet var på staden søndag og skal innan 6–12 månadar levera ein rapport om ulukka.

– Målet er å finna svar på kvifor det gjekk gale. Då vil ein for eksempel kunna peika på at det er noko med vegen som gjorde at det vart ei ulukke og at det fekk så alvorlege konsekvensar, seier Ranes.

– Er denne s-svingen med vegskjeringar på begge sider trafikkfarleg?

– Det vil eg eigentleg ikkje uttala meg om. Dette er jo ein fylkesveg, så det er fylkeskommunen som har ansvaret for denne vegen. Men det er kanskje behov for å sjå på om noko kan gjerast.

GRANSKAR ULUKKA: – Målet er å finna svar på kvifor det gjekk gale. Då vil ein for eksempel kunna peika på at det er noko med vegen som gjorde at det vart ei ulukke og at det fekk så alvorlege konsekvensar, seier Guro Ranes i Statens vegvesen. Foto: Christian Ziegler Remme / NRK

For dei som bur i området har dette vore ein frykta s-sving i alle år.

– Her går me med hjarta i halsen. Det er ein kombinasjon av at svingen rett og slett er skummel og at folk køyrer for fort, seier Kathrine Skår Halland.

Ho var blant pådrivarane som for ti år sidan fekk sett ned fartsgrensa frå 80 til 60 her. Men gang- og sykkelveg, og å gjera den skarpe s-svingen slakare, manglar framleis.

– Me er mange som har kjempa hardt for sikring av denne vegen.

– Dødsulukka kunne vore unngått

Næraste nabo til ulukkesstaden, Merete Elgsås, sa det slik til NRK dagen etter ulukka:

– Det har dessverre vore mange ulukker langs denne vegen, så då eg høyrde eit veldig kraftig smell var det tydeleg kva som hadde skjedd. Seinast sist veke sa eg til SFO at eg håpar det ikkje skjer ei dødsulukke før denne vegen blir fiksa.

Då hadde skulen spurt om seksåringen hennar skulle ta buss til skulen.

– Det blir ikkje aktuelt, for då må han gå her til og frå busstoppet. Det vågar eg ikkje.

Ho syns det er tragisk at det har skjedd ei dødsulukke på ein fylkesveg som både innbyggjarar og kommune i årevis har meint er trafikkfarleg.

– Det er veldig vondt. Dette kunne vore unngått viss vegen hadde blitt fiksa for mange år sidan, slik me har blitt lova. Dette var heilt unødvendig!

KRITISK NABO: Dette kunne vore unngått viss vegen hadde blitt fiksa for mange år sidan, meiner næraste nabo til ulukkesstaden, Merete Elgsås. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Mørketal

I statistikken til Vegvesenet er det på akkurat same staden registrert fire ulukker med personskade sidan 1994.

Fastbuande seier det har vore ei rekke ulukker som ikkje er registrert, inkludert ei dødsulukke for mange år sidan.

– Dette er berre forferdeleg vondt. Det har vore mange ulukker der. Her må det vera store mørketal, seier Halland.

Folk som bur i området fortel om mange ulukker der bilar har køyrd utfor vegen eller rulla rundt. Som ein av dei seier:

– Her er det mange som har traktor, så bilane har gjerne berre blitt slept opp att på vegen, og ikkje kome med i ulukkesstatistikken.

Ifølge Ranes viser statistikken generelt berre ulukker der politiet har blitt varsla, og der det er personskade. Ulukker som følge av helseproblem eller stadfesta sjølvmord er heller ikkje tatt med.

– Ei grufull påminning

I 2013 vedtok Osterøy kommune ein reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs strekninga, for i alle fall trygga situasjonen for mjuke trafikantar.

– Me har ikkje lukkast endå, men jobbar no på, seier ordførar Lars Fjeldstad.

Både kunnskapen og planane har vore klare, men fylket har ikkje prioritert denne ulykkesstaden, seier tidlegare ordførar Jarle Skeisvoll.

– Vår prioritering har vore på plass, fordi me har sett på denne vegen som farefull. Men i konkurranse med andre sikkert gode prosjekt har fylkeskommunen ikkje prioritert som oss. Dødsulukka er ei grufull påminning om at prioriteringa vår var riktig.

Ranes i Vegvesenet seier ei vegutbetring ikkje automatisk blir prioritert etter ei dødsulukke.

– Men det er klart det blir større fokus og merksemd om å få gjort noko på den konkrete staden. Generelt er me likevel opptekne av å få gjort tiltak før det går alvorleg gale.