Nabo får ros etter brann på Sandsli

Brannvesenet rykket ut til et branntilløp på en terrasse på Sandsli i Bergen like før klokken 11.30. Da de kom frem til stedet var allerede en nabo i god gang med å slukke flammene med et brannslukkingsapparat.

– Naboen har gjort en svært god jobb og fortjener ros, sier vaktkommandør Sigurd Hadeland ved 110-sentralen til NRK.

Branntilløpet er nå slukket. Årsaken er så langt ikke kjent.