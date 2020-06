Nå tar Stolpejakten fullstendig av

– Dette er en flott aktivitet som passer for alle, uansett alder og fysisk form, sier Frøy Varholm fra Hamar.

Fredag var hun ute på stolpejakt i Bodø sentrum.

– Vi kom med Hurtigruten og hadde om lag to timer til rådighet før båten gikk videre. Den tiden brukte vi til å jakte stolper. På den måten fikk vi se ting vi sannsynligvis ikke hadde funnet ellers, forteller hun.

I løpet av de to timene rakk hun å scanne ti stolper i bykjernen. Dermed kunne hun også notere seg for besøk i sitt sjette kart i Stolpejakten-appen.

– Jeg startet med stolpejakt i fjor sommer, for å få rusleturene som høygravid mer spennende. I år har jeg som mål å klare flere av de mer krevende stolpene, sier Varholm.

Dette er stolpejakt Foto: Privat Ekspandér faktaboks Gratis lavterskel-tilbud som har mål om å få folk ut i naturen

Poenget er å finne stolper som er plassert i nærområdet

Stolpene er fargekodet etter vanskelighetsgrad der grønt er svært lett og også tilgjengelig for rullestol, blå - lett, rød - middels og svart - vanskelig

Stolpene finnes og registreres gjennom en egen app (Stolpejakten) og blir da registrert med en egen farge i kartet på appen.

Jakten ble først lanser i Gjøvik-, Toten- og Ringebu-området, men har nå bredt seg over hele landet. Sommeren 2020 er det stolpejakt i ti av elleve av landets fylker.

Har økt med 83.000 på ett år

NRK kunne i midten av april fortelle om en oppsiktsvekkende stor deltakelse de første ukene.

Godt hjulpet av koronatiltak, hjemmepåske, hytteforbud og knallvær var det registrert over 30.000 brukere av stolpejakt-appen allerede en halv uke etter påske.

Ferske tall viser at suksessen fortsetter. Nå har nesten 138.000 kastet seg på farsotten.

På samme tid i fjor var tallet ca. 55.000.

– Jeg er litt forbauset selv. Selv om vi har 18 nye arrangører i år, er ikke disse i de største kommunene når det gjelder innbyggertall. En del av dem har heller ikke startet opp enda, sier Arnfinn Pedersen, prosjektleder i foreningen Stolpejakten.

– Den store økningen kan nok fortsatt tilskrives koronatiltakene. Men sosiale medier betyr også mye. Vi ser at svært mange stolpejegere er aktive der og legger ut bilder fra turene.

NYE STIER: En av tankene bak Stolpejakten er å få folk til å oppdage nye turer. Her fra Fossen på Mjåtveit i Alver, som ved påsketider var den fjerde mest populære i området. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

To tusen bergensere ute samme dag

Over ti tusen bergensere har latt seg lokke til å teste den nye turfarsotten. Totalt er det registrert nesten to hundre tusen stolpebesøk i byen.

I gjennomsnitt har bergenske stolpejegere scannet 19 stolper.

– Toppdagen var 21. mai. Da var over to tusen mennesker ute på stolpejakt og scannet over ti tusen ganger, sier Marit Brox i Tertnes IL, som er lokal arrangør i Bergen.

I Bodø har nesten 4200 tatt appen i bruk og registrert over 120.000 stolper. Der er snittet 29.

– I tillegg vet vi at mange bruker papirutgaven av kartbrosjyren, og at mange skoler har prøvd opplegget klassevis. Vi tror at vi kommer godt over fem tusen brukere i år. Det vil i så fall bety at over ti prosent av byens befolkning går på stolpejakt, sier leder i B&OI Orientering, Leif Magne Eggestad.

Marit Brox i Tertnes IL ved den mest populære stolpen i Bergen, som ligger i Munkebotn. Foto: Even Norheim Johansen / NRK

Høie: – Vi trenger å bevege oss mer

Et slikt tall imponerer til og med helseminister Bent Høie (H).

– Det er veldig bra å se at turaktiviteter som Stolpejakten får folk ut på tur i naturen. Denne våren har vært annerledes, og folk har hatt behov for å gjøre noe sosialt og aktivt sammen med andre. Det gir jo også muligheten til å bli bedre kjent i egen kommune og region, sier Høie.

Helseministeren poengterer at det er svært viktig for folkehelsen å komme seg opp av sofaen, spesielt i en slik situasjon som landet har vært i de siste månedene.

– Vi trenger å bevege oss mer. Det er godt for både vår fysiske og psykiske helse, og ekstra viktig i den tiden vi nå er inne i. Bare noen få minutters daglig fysisk aktivitet gir stor helsegevinst, sier Høie.

Ønsker flere byer med på jakten

Stolpejakten har i år kart i ti av landets elleve fylker. Kun Møre og Romsdal mangler på listen. Flest tilbud er det i Innlandet og Viken, med henholdsvis 100 og 88 tilgjengelige stolpekart.

Av storbyene er Oslo, Bergen og Trondheim med, mens både Tromsø og Stavanger mangler. Siddisene kan dog jakte stolper i nabobyen Sandnes.

Arnfinn Pedersen håper flere kommuner nå vil henge seg på suksessen.

– Vi skulle gjerne hatt flere arrangører i Agder. Dessuten står Alta, Tromsø, Ålesund, Stavanger og Drammen høyt på ønskelisten, sier stolpejakt-lederen.

FORBAUSET: Prosjektleder for Stolpejakten, Arnfinn Pedersen (t.v.), er både forbauset og glad over den voldsomme økningen. Her sammen med Tommy Gullord i orienteringsklubben Gjø-Vard. Foto: Jorun Vang / NRK

Noen av de mest populære stolpene:

Oslo: Bakkehaugen gård / Rikshospitalet

I flere kommuner kan du velge blant flere kart. I Oslo har du hele 23 å velge i. Mange av dem er i typiske turområder, men du kan også gå på stolpesafari i sentrale deler av Oslo. Mest besøkt i Oslo Nord er stolpen ved Bakkehaugen gård på Tåsen, rett bak Voldsløkka.

På kartet «Vestre Aker» er det stolpen ved snuplassen i Slemdalsveien ved Rikshospitalet som leder med 2038 besøk.

Bergen: Munkebotn

Aller mest populær blant bergenserne er stolpen ved i Munkebotn. Torsdag hadde stolpen vært scannet 4123 ganger siden oppstarten. Stolpen ligger på en grusvei og nås lettest ved å gå opp fra Sandviken sykehus eller på vei ned fra Stoltzekleiven/Sandviksfjellet.

Alver: Gamleskulen

Den nye storkommunen nord for Bergen var en av de som var tidligst ute i år og fikk en flying start på grunn av koronatiltakene, hjemmepåske og fantastisk vær. De mest populære stolpene ligger svært nær kommunesenteret Knarvik. Gamleskulen, i turområdet bak «Brekkeløypa», troner aller øverst med 3419 scanninger. Like bak kommer to av stolpene i friluftsområdet på Håøy, Håøytoppen (3384) og Håøy (3124).

Naustdal: Kolle i Grimsetmarka

Naustdal i Sunnfjord er eneste stedet i gamle Sogn og Fjordane fylke som er med på årets stolpejakt. Til gjengjeld har de tre forskjellige kart. Her må du opp i høyden, men flere av stolpene byr på fantastisk utsikt. Mest besøkt er stolpe 15, som ligger på en kolle i Helgåsvegen i Grimsetmarka. Den er scannet 65 ganger. Disse kartene har ikke så mange brukere, så her kan du oppnå en solid listeplassering hvis du tar deg tid til et lite raid.

Trondheim: Ilen kirke

Trøndernes favorittstolpe ligger vest i Trondheim sentrum, mellom Skansen og Nidelva. 1322 av 2270 stolpejegere i Trondheim har scannet denne stolpen, som ligger i et område med mange andre stolper. Stolpene i byen er plassert i sentrum, samt i området Singsaker - Tyholt - Persaunet.

Bodø: Metodistkirken

Ikke unaturlig er det stolper midt i bykjernen som ligger på topp også her. Stolpen ved Metodistkirkens nybygg i Prinsens gate 113 B leder med 3353 besøk, like foran rådhuset i Bodø et steinkast unna, som har 3338 registreringer. I tillegg til sentrum er det stolper i universitetsområdet på Mørkved, på Kjerringøy og på Tverlandet.

NUMMER ÉN I BODØ: Denne stolpen like ved Metodistkirkens nye lokaler er den som er scannet mest i Bodø. Foto: Adrian Dahl Johansen / NRK