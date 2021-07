Nå er måkene på sitt mest aggressive – Henrik brakk håndleddet etter måkeangrep

Turen hjem fra Deli de Luca sent sankthansaften ble langt mer dramatisk enn Henrik Sandvik (18) hadde sett for seg. En elsparkesykkel skulle gjøre turen enkel og kjapp.

Men i bunnen av Bjørnsonsgaten, et steinkast fra bybanestoppet på Kronstad i Bergen, ble han obs på at noen fulgte bevegelsene hans tett.

Angrepet av tre måker

– Plutselig så jeg tre måker som så ut som de stod i ro i luften. Så tok de sats og føk rett mot hodet mitt, alle tre på én gang, forteller 18-åringen.

Han beskyttet hodet med en arm, men mistet samtidig kontrollen over kjøretøyet.

– Jeg kjørte i 20 km/t, men mistet balansen og gikk rett på trynet, samtidig som måkene fortsatte å angripe meg. De kom etter meg også da jeg lå på bakken. Det var bare å komme seg på elsparkesykkelen i full fart for å slippe unna, sier Henrik.

Først vel hjemme oppdaget han skaden. Håndleddet viste seg å være brukket etter møtet med tre måkene.

BESKYTTER UNGENE: Måkene er i full alarmberedskap for tiden på grunn av at de skal beskytte sine nykledde unger. Ifølge eksperten varer denne perioden i rundt tre uker. Foto: Morten Klaussen / NRK

Ekspert: – Måkene er ikke farlige

– Akkurat nå er det høysesong for måkeangrep, bekrefter tidligere førsteamanuensis ved NTNU, Per Gustav Thingstad, som er en av landets fremste eksperter på måker.

– Årsaken er at de beskytter ungene sine, som nettopp er klekket nå. Da er de aggressive i en tre ukers tid, før ungene er kommet på vingene.

Thingstad sier måker ikke er farlige for mennesker, selv om de i denne perioden kan virke skremmende. Noe som også er hensikten.

– De kan komme veldig nære og kanskje sneie hodet ditt, men en måke vil ikke hakke deg i hodet. Det har jeg aldri opplevd, sier eksperten.

Hans beste råd er å trekke seg rolig tilbake hvis man oppdager aggressive måker.

– Alternativt kan du beskytte deg med en paraply eller ved å løfte armen over hodet for at de ikke skal komme for nært, sier Thingstad.

BEROLIGER: Biolog og pensjonert førsteamanuensis Per Gustav Thingstad sier måker ikke er farlige for mennesker, selv om de kan virke skremmende. Foto: Torjus Kleiven Kandal / NRK

– Vil unngå steder med mye måker

Måkebestanden har gått kraftig tilbake de siste tiårene, og arten er nå fredet og rødlistet.

Henrik Sandvik sier han akter å unngå stedet så mye han kan frem til måkene har roet seg igjen.

– Jeg har alltid vært ganske redd for måker på grunn av noen litt skremmende opplevelser da jeg var liten. Dette var ganske ekkelt, så jeg vil nok prøve å unngå steder hvor jeg vet det er mye måker de nærmeste ukene, sier 18-åringen.