Nå åpner regjeringen opp for idretten - klart for breddeidrett og tribunefester

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Fredag slipper regjeringen lettelsene i idretten, som er del av fase tre i gjenåpningen av Norge. Hovednyheten er at breddeidretten åpner opp igjen og at det blir tillatt med mye folk på tribunene igjen, slik helseminister Bent Høie gikk langt i å antyde tidligere denne uken.

Det blir også oppmykning av innreiserestriksjonene, noe som gjør det mulig få utenlandske idrettsutøvere til Norge for å konkurrere igjen.

– Gjør særlig unntak for Bislett Games

– Vi gjør et særlig unntak for utenlandske idrettsutøvere, slik at de kan delta på Bislett Games. Det gjør Bislett Games til det første store internasjonale arrangementet i Norge etter at pandemien kom, og det er et stort skritt i riktig retning, sier kultur- og likestillingsminister Abid Raja.

Det er Oslo kommune som er arrangør av Bislett Games, men per nå følger hovedstaden de nasjonale smittevernreglene.

– Så med mindre smitten stiger igjen i Oslo frem mot Bislett Games, blir det Bislett Games ganske så nærme slik vi kjenner det fra før, sier Raja.

Supersupporter Rune Tribune tar selfie med friidrettsutøver Isabelle Pedersen fra Salhus i Bergen på Bislett Games i 2019. Foto: Vidar Ruud / NTB

Grønt lys for Bodø/Glimt

Endringene i innreisereglene betyr også at regjerende seriemester Bodø/Glimt får grønt lys til å arrangere hjemmekamp Champions League-kvalik på Aspmyra mot Legia Warszawa 7. juli.

Det samme gjelder Molde, Rosenborg og Vålerenga, som skal prøve å kvalifisere seg til den nest gjeveste turneringen.

– Det samme unntaket kommer til å gjelde for kvalikkampene i Champions League og UEFA Conference League. Det betyr at de kampene kan bli spilt på norsk jord, sier Raja.

Brann lover fem tusen på søndag

Lettelsene betyr også at det åpnes for opp til fem tusen publikummere på søndagens fotballkamper.

Med koronapass blir det mulig å ta inn fem tusen tilskuere på utendørs arrangementer hvor kapasiteten normalt er over ti tusen, og to tusen tilskuere uten koronapass.

Mens flere av eliteserieklubbene fortsatt lurer på hvordan det skal gjennomføres rent praktisk, har Brann gjort det klart at klubben stiller med koronatesting på Brann Stadion lørdag og søndag for å kunne ta imot fem tusen til kampen mot Odd.

Dermed kan klubben søndag bli vertskap for det største publikumsarrangementet i Norge siden mars i fjor.

– Vi er er rigget og klare, sa daglig leder Vibeke Johannessen til NRK tidligere denne uken.

FÅR SPILLE CL-KVALIK: Bodø/Glimt og Hugo Vetlesen (t.v.) får grønt lys til å spille Champions League hjemme mot Legia Warszawa på Aspmyra. I neste hjemmekamp serien blir det også mye folk på tribunen. Foto: Mats Torbergsen / NTB

For å komme inn på arrangementer med krav om adgangstest og koronasertifikat, må en enten ha fått første vaksinedose for minst tre uker siden, ha hatt korona de siste seks månedene eller hatt negativ koronatest siste 24 timer.

Breddeidretten får starte opp igjen

I tillegg er det endelig klart for oppstart av breddeidretten igjen. Tidligere har regjeringen holdt igjen og vist til anbefalinger fra FHI og Helsedirektoratet. Toppidretten, barn og unge har vært prioritert, noe som har skapt enorm frustrasjon blant klubbene.

Det er over 15 måneder siden det var lov å trene med fysisk kontakt. I denne perioden har det naturlig heller ikke vært noen arrangementer eller konkurranser.

Flere klubber har meldt om sviktende motivasjon og kraftig frafall av medlemmer i løpet av denne perioden.

– Jeg forstår svært godt at breddeidretten, trenere og spillere er frustrert, sa Raja til NRK i mai, da han lovet at oppstart for breddeidretten kom i gjenåpningens fase tre.

Her er alle lettelsene for idretten:

Full kontakt for voksne i breddeidretten

Unntak fra avstandskravet for voksne som deltar på idrettsarrangementer innenfor egen region eller krets

Ved idretts, - kultur- og fritidsaktiviteter kan voksne over 20 år samles i grupper på 30 personer innendørs og 40 personer utendørs

Barn og unge under 20 år over hele landet kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse og uten krav om én meters avstand

Toppidrett kan utøves som normalt. Seriespill kan gjennomføres både utendørs og innendørs

Tilrettelagt karantene-/testregime for toppidrettsutøvere som returnerer fra utlandet gjør at disse kan trene og konkurrere kort tid etter retur

Forsiktig oppmykning av innreiserestriksjonene for arrangementer på norsk jord. Gjelder i første omgang i forbindelse med Oslo Bislett Games og kvalifiseringskamper til UEFA Champions League og UEFA Conference League

Slik blir reglene for innslipp av publikum

Det åpnes opp for arrangementer fra kommende søndag kl. 12, noe som betyr at det blir fotballkamper med publikum på søndag:

Innendørs åpnes det for inntil 400 personer (200 x 2 kohorter) uten faste tilviste sitteplasser, og inntil 1000 personer (500 x2) hvis publikum sitter på fast tilviste plasser

Med adgangstest og koronasertifikat kan en benytte 50 prosent kapasitet opp til maks 1000 personer (delt i kohorter på 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 prosent kapasitet opp til maks 2500 (delt i kohorter på 500) hvis alle sitter på faste tilviste plasser.

Utendørs kan arrangøren legge opp til inntil 800 personer (200 x 4) uten faste tilviste plasser, men 2000 (500 x 4) hvis alle sitter på faste tilviste plasser.

Med adgangstest og koronasertifikat kan en benytte 50 prosent kapasitet opp til maks 2000 (delt i kohorter på 500) uten faste tilviste sitteplasser, men 50 prosent kapasitet opp til maks 5000 personer (delt i kohorter på 500) hvis alle sitter på faste tilviste plasser.

ÅPNER OPP: Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) gleder seg over endelig å kunne åpne opp ytterligere for idretten. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Les også: Året da fotballdommerne måtte ha psykologhjelp for å takle tomme tribuner