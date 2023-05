Mykje trøbbel i Eidvsågtunnelen

Politiet melder om at dei er i Eidsvågtunnelen etter at dei har fått melding om tre ulike forhold. Ein bil har punktert, ein har køyrt inn i ein bom på nordsida av tunnelen, og ein har stansa. Eit felt var stengd, men klokka 15.07 er tunnelen open for fri ferdsel.