Mykje sot på innsida av leilegheitsbygget

Politiet melder at det er mykje sot på innsida av leilegheita på Eid i Nordfjord som dei og brannvesenet rykte ut til for kort tid sidan. Forbipasserande frykta brann då det var mykje sot på innsida av eit vindauge. – Vi tek oss inn for å sjå om det er nokon der. Men vi trur ikkje det, det verkar ikkje som at nokon bur i leilegheita og ingen er meldt sakna. Det er heller ikkje spreiingsfare, seier operasjonsleiar Stein Rune Halleraker ved Vest politidistrikt.