Stein og is har rasa ned i fire ulike vegbaner på få timar tysdag morgon.

På fylkesveg 500 mellom Mauranger og Rosendal i Kvinnherad kom det eit steinsprang rett bak ein bil som passerte.

Ingen vart skadd i hendinga.

På fylkesveg 49 mellom Kvamskogen og Norheimsund raste det is ned i vegbanen. Her vart eitt køyrefelt sperra, men vegen er no rydda.

På fylkesveg 5400 mellom Dale og Hamlagrø kom det melding om ein stor stein ned i vegbanen. Steinen er fjerna og vegen er open igjen.

I Åkra på fylkesveg 5024 har det gått eit mindre jordskred, men det er mogeleg å køyre forbi på staden. Ein entreprenør er på veg for å rydde.

RAS: I morgontimane tysdag gjekk det tre mindre ras på ulike stader i indre strok av Hordaland.

Mykje nedbør

I går sende Meteorologisk institutt ut gult farevarsel for nedbør i Hordaland. Dei meldte at det kunne kome mellom 60–80 millimeter nedbør på 12 timar.

Rasa tysdag morgon er forårsaka av vêret.

– Det er nedbør og vind som er årsaka, seier Gaute Losnegård som er trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

– Naturkreftene kan vi ikkje gjere så mykje med, men vi kan rydde opp etter dei.

Hemsedal open igjen

Meteorologane sende også ut farevarsel for snøfokk i fjellet i Sør-Noreg. Tysdag morgon kom det ein kraftig snøbye over Hemsedalsfjellet som gjorde at fire vogntog stod fast på fjellovergangen på riksveg 52.

– Det kom eit plutseleg snøfall, og det var kaldt i vegbanen. No har vogntoga kome seg laus, og det har blitt salta godt på staden, seier trafikkoperatør Tor Evensen i Vegtrafikksentralen.

Dei fire vogntoga stod fast på vestsida av Holesvingane.