Mykje nedbør gir gule farevarsel

Det har vore vått, og det blir vått. Ytterlegare 60-100 millimeter nedbør frå fredag kveld til laurdag kveld gjer at det no er sendt ut varsel på gult nivå for flaum for Vestland, Rogaland og heilt vest i Agder.

Nedbørsmengdene gjer at det er sendt ut gult varsel for nedbør for Vestlandet, samt fare jord- og flaumskred for Vestland.

– Langs vassdrag i flaumområde kan stor vassføring føre til utgraving av massar ved foten av skråningar, åtvarar varsom.no.