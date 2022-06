Mykje kø ved Lahelletunnelen

Det er problem med lysreguleringa ved E16 Lahelletunnelen i Vaksdal kommune. Slik har det vore i heile dag, skriv Vegtrafikksentralen. Dette har ført til mykje kø, spesielt i retning Bergen. No skal trafikkdirigentar ta over for lysreguleringa.