Mye bråk natt til 1. mai

Politiet melder om en rekke tilfeller av bråk og støy i distriktet natt til 1. mai. Både på utesteder i Førde, Måløy og Bergen har det vært mindre voldsepisoder og knuffing.

Litt før klokken ett ble en mann bortvisst fra Bergen sentrum etter at han prøvde å slå etter en vekter. Mannen kom tilbake etter kort tid og ble satt i fyllearresten.

En annen hissig mann skrek og bet vektere på et annet utested. Mannen i 30-årene hadde roet seg da politiet kom.

Ved stengetid ble det meldt om et slagsmål på et utested i Måløy. Tre menn ble bortvist etter det som skal ha vært to slagsmål på stedet. Ingen skal ha kommet til skade.

På Straume på Sotra kom det mange klager på støy fra russ og russebusser i løpet av natten. Det skal også ha vært mange slagsmål eller tilløp til slagsmål på stedet, samt mye rus.

Russen skal også ha spilt svært høy musikk i området Sandviken - Skuteviken i Bergen. Politiet fikk skrudd ned musikken og stoppet også russens bading fra Bontelabo.

Ved daggry førte en fotgjenger i 50-årene til at Løvstakktunnelen måtte stenges. Politiet kom raskt til stedet og fikk vedkommende ut av tunnelen.