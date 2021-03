Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det må ha skjedd en glipp, sier Astrid M. Strømsnes, mor til en gutt som er elev ved åttende klasse ved skolen.

De siste dagene er det påvist flere tilfeller av mutert virus ved Rothaugen skole i Bergen. Bare deler av skolen ble satt i karantene.

Familien har ikke fått beskjed om å gå i karatene, og har derfor reist på vinterferie på Geilo.

– Vi fikk beskjed om at alle som var definert som nærkontakter i utbruddet, var kontaktet.

Da de fikk melding fra kommunen tirsdag kveld spiste familien middag i hytten. Hele skolen, som består av nesten 600 elever og ansatte, er satt i karatene:

BK Bergen kommune : Alle elever og lærere ved Rothaugen skole er satt i karantene. Karantenen gjelder fra 26.02.21 t.o.m 08.03.21. De som er i karantene bør teste seg så fort som mulig, og deretter ta ny test tidligst 05.03.21. Ved negativt prøvesvar på andre test, kan personen gå ut av karantene. Husstandsmedlemmer anbefales å være i ventekarantene frem til negativt prøvesvar på første test foreligger.

– Berører veldig mange

Så langt har syv eller åtte personer tilknyttet skolen fått påvist koronaviruset, opplyser smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen kommune til NRK.

Han karakteriserer smitteutbruddet som uoversiktlig.

Strømsnes forstår ikke hvorfor smittesporerne har snudd så brått.

– Dette berører veldig mange. Vi skulle gjerne visst hvordan de har resonnert seg fram til dette, sier hun.

Familien har leid en hytte på Geilo sammen med en annen familie, som også har barn tilknyttet skolen.

At alle ved skolen nå er bedt om å gå i karantene betyr at de to familiene, som har reist på vinterferie sammen, må avslutte ferien onsdag morgen.

Da skal sønnene deres teste seg for koronavirus i Bergen.

KARANTENE: Peter Emil D. Petersen (t.v.) og Torjus Hagen-Johansen er begge elever ved Rothaugen skole i Bergen. Tirsdag kveld fikk de beskjed om at de er ilagt karantene. Det betyr at de må avslutte vinterferien på Geilo. Foto: privat

Fikk beskjed i media

Elevenes husstandsmedlemmer bes samtidig om å gå i ventekarantene til de første prøvesvarene fra nærkontaktene er klare.

Smittesporerne har økt bemanningen og arbeider på spreng for å kontakte alle nærkontakter, opplyser kommunen.

Familiene leste i media tirsdag formiddag at hele skolen var ilagt karantene.

– Det fikk vi ikke bekreftet hverken av skolen eller gjennom koronatelefonen. Nå har alle sammen vært ute i skitrekket hele dagen, sier Camilla Hagen-Johansen, som også har en sønn tilknyttet skolen.

FERIE: Camilla Hagen-Johansen (t.h.) har en sønn ved Rothaugen skole i Bergen. Nå må familien avbryte vinterferien etter at skolen ble pålagt karantene tirsdag kveld. Foto: privat

Forvirrende beskjeder

NRK har vært i kontakt med en annen familie tilknyttet skolen. De var på vei på vinterferie tirsdag. Da de hadde kommet til Voss, så de i media at de var i karantene.

De forteller det samme: Hverken skolen eller kommunens koronatelefon kunne gi dem samme opplysning.

Først tirsdag kveld rundt klokken 19 fikk alle foresatte og ansatte ved skolen beskjed fra smittesporingsteamet i Bergen kommune om at alle elever og lærere ved skolen er satt i karantene.

Kommunen ber alle som nå er satt i karantene om å teste seg så fort som mulig

SEN BESKJED: Hele Rothaugen skole i Bergen ble ilagt karantene tirsdag kveld. Flere familier på vinterferie fortviler over manglende beskjeder. Foto: Arne Frank Solheim / NRK

– Bare å beklage

Smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen kommune legger seg flat og beklager forvirringen.

– Det er bare å beklage at meldingen kom litt sent.

Han viser det at det må ha vært en misforståelse om det ble sagt at hele skolen skulle i karantene eller ikke.

– Det har vel ikke blitt oppfattet slik av dem som skulle gi beskjed videre, sier han.

Bakgrunnen for at hele skolen nå er ilagt karantene, er at de ansatte ved skolen har hatt kontakt med stort sett alle klasser.

– Én person har hatt kontakt med mange klasser, om ikke å si alle klasser. Og snakket mye med dem, sier han.

Rundt 300 nærkontakter er knyttet til utbruddet.

– Vi snakker med den enkelte og det tar tid å snakke med alle sammen. Etter hvert finner vi den personen som har vært i kontakt med mange. Det er skapt flere nærkontakter enn vi er vant til, sier han.

BEKLAGER: Smittevernoverlege Frank van Betten i Bergen kommune beklager forvirringen. Foto: Marit Hommedal / NTB

Har sprengt testkapasiteten

Fredag 26. februar ble det første gang meldt om et smitteutbrudd med covid-19 ved ungdomsskolen Rothaugen skole i Bergen. Siden kom det er par positive prøvesvar.

De positive prøvene dukket først opp blant de ansatte ved skolen, opplyste kommunen.

Denne uken er det vinterferie i Bergen, og flere familier har allerede dratt ut av kommunen.

– Vi anbefaler bergensere å dra hjem til Bergen for å både teste seg og å være i karantene, sier van Betten.

Han har blitt kontaktet av kontaktet av kommuneoverlegen i Hol, om at bergensere på vinterferie der har sprengt testkapasiteten deres.