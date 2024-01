Fredag ettermiddag rykket et tosifret antall utrykningskjøretøy ut til en skole i Fyllingsdalen i Bergen etter melding om en mulig trusselsituasjon.

Politiet fikk flere meldinger om at det ble observert to personer på skoleplassen som hadde en mistenkelig oppførsel.

– Etter hvert fikk vi også melding om at det ble observert at en av disse skulle ha kniv, sier operasjonsleder i politiet Bjarte Rebnord.

Politiet har kontroll på to personer.

Elever observerte kniv på ungdom

Elever ved skolen forteller til NRK at det kom to gutter til skolen med våpen. I følge to elever NRK har snakket med skulle de oppsøke en eller flere elever ved skolen.

– Flere av de som ringer inn sier at de ikke kjenner disse personene fra miljøet på skolen og rundt skolen. Dette sammenholdt med de opplysningene vi fikk noen minutter før om at noe kunne være i gjerde, og at det kunne være personer på vei mot skolen og at det kunne oppstå en trusselsituasjon, sier Rebnord.

Rektor ved skolen det gjelder bekrefter til NRK at ansatte tok kontakt med politiet fredag ettermiddag.

– Det var flere ungdommer på skolen sitt område som selv ikke går på skolen. Mer enn det kan jeg ikke si nå, sier rektor.

Ifølge politiet er det ikke meldt om at personer er skadet som følge av hendelsen.

– Nødetatene har fortsatt mange ressurser i området Fyllingsdalen, men vi anser situasjonen som under kontroll, skriver operasjonsleder i Vest politidistrikt, Bjarte Rebnord i pressemeldingen.

– Jeg kan bekrefte at brannvesenet er ute og bistår politiet i Fyllingsdalen. Politiet får komme med resten av informasjon, sier Jostein Steinsland Hauge ved 110 Vest.