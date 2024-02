Mulig ruspåvirket bilfører i Sunnfjord

Utrykningspolitiet stanset et kjøretøy i Sunnfjord etter at de obsverte kjøringen til føreren. Bilføreren mistenkes for å ha vært ruspåvirket under kjøring.

Føreren er en mann i 30-årene.

Mannen blir brakt til legevakt for å foreta en blodprøve.